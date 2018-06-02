Навіщо Росія створила в анексованому Криму десантний батальйон і на кого планує нацькувати

Російська влада створила батальйон повітряного десанту на окупованому півострові. Таких військ не було в Криму навіть при Радянському Союзі. Батальйон уже зараз оснащений сучасною стрілецькою зброєю, самохідними артилерійськими установками, броньованою технікою, створеною з урахуванням досвіду війни в Сирії. Але скоро сюди доставлять ще новіше озброєння.

Під час весняного призову кримських хлопців відправили до російського десанту, служити у військах, яких ще торік на території Криму не було.

Читайте також: Колючий дріт на кордоні з Україною: для чого Кремль відгороджується від загарбаних територій

У грудні 2017 року Росія створила у Феодосії окремий десантно-штурмовий батальйон. "Блакитні берети" – це окремий вид військ для наступів та бойових дій у тилу противника. Війська для оборони аналітик Костянтин Машовець порівнює з обухом, а десантників з батагом.

Десантники – це болючий батіг. Їхнє призначення – на полі бою. Десант дуже маневренний, здатний діяти на великих відстанях,

– зазначив координатор групи "Інформаційний супротив" Костянтин Машовець.

Батальйон на 70% укомплектований кримчанами-контрактниками, стверджує командувач повітряно-десантних військ Росії Андрій Сердюков. Але командир батальйону зізнається, його основа – зовсім не місцеві, а солдати з бойовим досвідом.

Військовослужбовці за контрактом прибули до частин повітряно-десантних військ на приорітетній основі для комплектування знову ж таки приорітетного батальйону. Тому всі вони мають бойовий досвід. Це кістяк батальйону, який буде виховувати новоприбулих солдатів строкової служби,

– сказав командир 117-ого окремого десантно-штурмового батальйону Олексій Толмачов.

Батальйон уже зараз має сучасну стрілецьку зброю, самохідні артилерійські установки, броньовану техніку, зокрема бронеавтомобілі "Рись" та "УАЗ Патріот", що створювались з урахуванням досвіду війни у Сирії. На 2018 рік заплановано доставити на півострів ще більш нове озброєння. У планах Міноборони Росії – мати в Криму цілий полк "блакитних беретів". Десантні підрозділи призначені для наступу та диверсій у тилу противника, пояснюють військові експерти.

Читайте також: Для найманців, що воюють на Донбасі, повернутись в Росію – реальна проблема, – Дейнега

Кримський окремий батальйон увійшов до складу 7-ї гірської гвардійської десантно-штурмової дивізії. Москва застосувала її в російсько-грузинській війні, у Чечні. Її підрозділи брали участь у захопленні Криму.

Воювати кримським десантникам таки доведеться, бо без бойового досвіду – це вже не десантник, сказав у Криму їх командувач Андрій Сердюков.

Бойовий досвід для повітряно-десантних військ – це основний двигун нашого розвитку. Звісно, без бойового досвіду повітряно-десантні війська існувати не можуть,

– підкреслив він.

Це може бути Сирія, бо 7-ма гірська дивізія, до якої входить батальйон, присутня там уже понад три роки. А можуть потрапити і на Донбас. Бо, як мінімум, один з підрозділів дивізії там уже воював.

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!