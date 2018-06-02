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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Навіщо Росія створила в анексованому Криму десантний батальйон і на кого планує нацькувати

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Російська влада створила батальйон повітряного десанту на окупованому півострові. Таких військ не було в Криму навіть при Радянському Союзі. Батальйон уже зараз оснащений сучасною стрілецькою зброєю, самохідними артилерійськими установками, броньованою технікою, створеною з урахуванням досвіду війни в Сирії. Але скоро сюди доставлять ще новіше озброєння.

Під час весняного призову кримських хлопців відправили до російського десанту, служити у військах, яких ще торік на території Криму не було.

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У грудні 2017 року Росія створила у Феодосії окремий десантно-штурмовий батальйон. "Блакитні берети" – це окремий вид військ для наступів та бойових дій у тилу противника. Війська для оборони аналітик Костянтин Машовець порівнює з обухом, а десантників з батагом. 

Десантники – це болючий батіг. Їхнє призначення – на полі бою. Десант дуже маневренний, здатний діяти на великих відстанях,
– зазначив координатор групи "Інформаційний супротив" Костянтин Машовець. 

Батальйон на 70% укомплектований кримчанами-контрактниками, стверджує командувач повітряно-десантних військ Росії Андрій Сердюков. Але командир батальйону зізнається, його основа – зовсім не місцеві, а солдати з бойовим досвідом. 

Військовослужбовці за контрактом прибули до частин повітряно-десантних військ на приорітетній основі для комплектування знову ж таки приорітетного батальйону. Тому всі вони мають бойовий досвід. Це кістяк батальйону, який буде виховувати новоприбулих солдатів строкової служби,
– сказав командир 117-ого окремого десантно-штурмового батальйону Олексій Толмачов. 

Батальйон уже зараз має сучасну стрілецьку зброю, самохідні артилерійські установки, броньовану техніку, зокрема бронеавтомобілі "Рись" та "УАЗ Патріот", що створювались з урахуванням досвіду війни у Сирії. На 2018 рік заплановано доставити на півострів ще більш нове озброєння. У планах Міноборони Росії – мати в Криму цілий полк "блакитних беретів". Десантні підрозділи призначені для наступу та диверсій у тилу противника, пояснюють військові експерти.

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Кримський окремий батальйон увійшов до складу 7-ї гірської гвардійської десантно-штурмової дивізії. Москва застосувала її в російсько-грузинській війні, у Чечні. Її підрозділи брали участь у захопленні Криму.

Воювати кримським десантникам таки доведеться, бо без бойового досвіду – це вже не десантник, сказав у Криму їх командувач Андрій Сердюков. 

Бойовий досвід для повітряно-десантних військ – це основний двигун нашого розвитку. Звісно, без бойового досвіду повітряно-десантні війська існувати не можуть,
– підкреслив він. 

Це може бути Сирія, бо 7-ма гірська дивізія, до якої входить батальйон, присутня там уже понад три роки. А можуть потрапити і на Донбас. Бо, як мінімум, один з підрозділів дивізії там уже воював. 

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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