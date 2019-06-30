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      Найсмішніші меми тижня: 1000 гривень на один зуб, берізка в д*пі та яка все-таки стать у Путіна

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      Найсмішніші меми тижня в Україні
      Найсмішніші меми тижня в Україні / Колаж 24 каналу

      НБУ оголосив про випуск нової банкноти номіналом у 1000 гривень. Та чомусь на ній не Бандера, а – Вернадський. "Гумор повинен бути різним", – неодноразово говорив Володимир Зеленський. "Авжеж", – щодня відповідають президенту мемами користувачі соцмереж. Трамп зустрівся в Осаці з президентами і диктаторами, а от Путін, ймовірно – з трансформерами. Про ці та інші жарти тижня – у підбірці 24 каналу.

      1000 гривень на один зуб

      На новій банкноті номіналом в одну тисячу гривень зобразять Володимира Вернадського, а сама банкнота увійде в обіг в Україні 25 жовтня 2019 року. Новина стурбувала користувачів соцмереж, викликавши хвилю іронічних та сарастичних жартів.

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      Поки "британські вчені" навчали тюленів співати пісень із "Зоряних війн", а ЦВК в Україні реєструвала Дарта Вейдера кандидатом у депутати, НБУ оголосив 25 червня про створення нової банкноти – 1000 гривень.

      НБУ
      Ось такою вона буде – зможемо потримати у руках вже восени 2019 року

      Здавалося б – нічого смішного. Але українці вирішили інакше.

      1000
      Спершу висловили розчарування – мовляв, хіба не Бандеру обіцяли на "тисячці"?

      1000
      Потім обурилися продавці, яким доведеться шукати решту з такої значної суми

      1000
      Хтось просто дивувався...

      1000
      А хтось нагадав про перші гроші незалежної України

      1000
      Були й такі, хто запропонував випустити спершу трьохсотку – скажімо, з Подерев'янським

      1000
      У особливо відданих фанів президента – власне бачення

      1000
      А у тих, хто чинного главу держави не надто полюбляє – дещо інше

      1000
      І лише одна пересторога поєднала чи не усіх: а чи не буде нової тисячки вистачати лише на один зуб?

      До речі, про Зеленського

      Протягом тижня українці бурхливо обговорювали повернення Росії до ПАРЄ та надзвичайно емоційний брифінг президента Зеленського. Звісно, обговорювали зі значною долею гумору.

      ПАРЄ, ПАРЄ... З вами так леко домовлятися.

      ПАРЄ
      Росія та ПАРЄ: унаочнений та спрощений дипломатичний діалог


      Першу реакцію президента на повернення Росії в ПАРЄ частина українців побачили так...

      А потім був брифінг...

      Брифінг
      А дійсно, чому?

      Шпора
      У соцмережах припускають, що брифінг президента міг відбуватися за таким сценарієм


      Були люди, що щиро хотіли допомогти. Тільки-от робили це у дивний спосіб...

      Тим часом у Росії... Берізка в д*пі

      У мережі глузують з талісману збірної Росії на Європейських іграх, які відбувалися у Мінську. Дизайнери розробили талісман – кольорового кота, що водночас є шапкою-вушанкою зі смугастим чорно-білим хвостом. І що ж тут дивного?

      Фотоцікавинка: На російському військовому форумі показали танк, схожий на іграшку з Ali Express

      Річ у тому, що хвіст кота-вушанки нагадує березу, яка стирчить з п’ятої точки. Саме тому зображення кота миттєво розлетілося у мемах.

      Очікування і реальність:

      кіт-вушанка талісман Росії
      Кіт-вушанка

      Диктатори і трансформери, або Уроки дипломатії Путіна і Трампа

      Важка робота у Трампа. З ким зустрічався... І не згадати.

      Президент США розповів, що на саміті G20 в японській Осаці він був багато днів. І важливо навіть не те, що він там був насправді тільки два дні – 28 та 29 червня. А те, з ким президент зустрічався.

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      У своєму брифінгу на корейській землі 30 червня Трамп не називав прізвища, але озвучив перелік посад: "президенти, прем'єри і диктатори".  

      Трамп
      Можливо, Трамп розмірковує, до якої з трьох категорій слід віднести людину на посаді канцлера

      Американський президент не уточнив, кого саме мав на увазі під "президентами і прем'єрами", а кого вважає "диктатором". А журналісти остерігалися ставити запитання щодо цього, зважаючи на нещодавній інцидент з "принцом китів", про зустріч з яким писав Трамп у Twitter.

      Трюдо замість Путіна? Чому б і ні!

      На тому ж саміті прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо несподівано сів у крісло президента РФ Володимира Путіна. Соцмережі, як і зазвичай, не промовчали.

      Путін і термос

      Невідомо, чи сприяв цьому Трюдо, а чи щось інше, але на вечерю на честь лідерів країн G20 керманич Кремля Володимир Путін прийшов із власним посудом. Поки всі пили з "тамтешіх" келихів, російський президент посьорбував чай з власного термоса. Що ж, так, мабуть, спокійніше.


      Путін і термос. Термос – не томос. Томос – в України. А в Путіна – термос

      Далі – більше. Трансформери – це одна з п'яти або шести статей. Таку думку висловив на прес-конференції під час саміту G20 в Японії російський президент. Ймовірно, Путін мав на увазі трансгендерів – але це лише припущення. Користувачі соцмереж також полюбляють припущення – багатьом здається, що пан Путін і сам є трансформером.

      Путін
      Не дивно, що після контакту з термосом контакт з Путіним вважається небезпечним

      Що відомо Путіну про стать?

      "Дід пояснив про гендери", – пише користувач Twitter "Сталингулаг", публікуючи відео з прямою мовою російського президента. На жаль, Путін не пояснив, як діяти батькам, якщо їх діти підростуть та вирішать стати трансформерами.

      Користувачі соцмереж одразу сформулювали нове трактування поняття ЛГБТ – персонально для Путіна.

      ЛГБТ
      Т – трансформери, звісно ж

       

      Інші користувачі поспішили підтвердити, що в Росії з ЛГБТ дійсно все в порядку. І опублікували фото, де сам Володимир Путін тисне руку одному із представників спільноти.


      Дружній дотик президента – неабияка цінність

      Однак були й такі, хто застерігає: у російських правоохоронців відтепер буде куди більше роботи.


      Закон є закон, що поробиш

      Хоча, можливо поліція не буде дуже прискіпливою, якщо виявиться, що Путін і сам... Трансформер?


      Путін-трансформер, усе логічно

      До слова, на завершення теми під час свого спічу очільник Кремля побажав трансформерам та усім іншим – здоров'я. У відповідь соцмережі побажали Путіну хоча б менше дивитися своє ж телебачення.

      І наостанок, як завше – кота. Адже саме він – найкращий помічних для людини!

      Кіт
      І все буде добре!

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Курйозні новини Меми Гроші Володимир Зеленський Гривня Володимир Путін НБУ
      Джерело: 24 канал
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