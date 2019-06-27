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      На російському військовому форумі показали танк, схожий на іграшку з Ali Express: фото

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      На російському військовому форумі показали танк, що дуже схожий на іграшковий
      На російському військовому форумі показали танк, що дуже схожий на іграшковий / bbc.com

      На військовому форумі "Армія-2019" представили "модель роботехнічного комплексу для проведення технічної розвідки". На вигляд він дуже нагадує дитячу іграшку – танк на радіоуправлінні, до якого зверху прикріпили відеокамеру.

      З вигляду "робототехнічний комплекс" являє собою радіокеровану модель танка КВ-1 у масштабі приблизно 1 до 16. На ньому закріплений модуль з портативною відеокамерою і невеликою пластиковою коробкою чорного кольору, на якій є вимикач. До розробки входять також: пульт управління, рідкокристалічний монітор і ще одна пластикова чорна коробка, передає BBC.

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      Все б нічого, але на пульті є напис Sender Radio Control R/C Series Speciality Model і зовні він ідентичний до пульта, який користувачі соцмереж знайшли на сайті AliExpress.

      Пульт, представлений на форумі і пульт з Ali Express: знайдете відмінності?

      Пульт управління оснащений дисплеєм з логотипом компанії Eplutus. Ця компанія відома своїми недорогими рідкокристалічними моніторами, в тому числі і з невеликою діагоналлю дисплея. Походження відеокамери і чорних блоків користувачам соцмереж визначити не вдалося.

      Згідно з табличкою на стенді, робототехнічний комплекс "ТР" представив військовий інститут залізничних військ і військових сполучень.

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Новини Росії
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