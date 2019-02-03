Найсмішніші меми тижня: зелений Вілкул, флешмоб із крижаними штанами і кіт-розбишака на футболі
Тиждень, що минає, був багатим на курйозні ситуації та смішні моменти. Так, "опоблоківця" і водночас кандидата у президенти Олександра Вілкула облили зеленкою, вигляд політика неабияк насмішив мережу. Попри арктичний холод та надзвичайний стан у декількох штатах, американці не забули про розваги і влаштували дивний флешмоб. Кумедна витівка котика зупинила матч чемпіонату Англії.
Весна на обличчі у Вілкула
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Перед самісінькою зустріччю "опоблоківця" та кандидата у Президенти України Олександра Вілкула із виборцями в Алчевську політика облили зеленкою. Зробили це місцеві активісти, які виступали проти його приїзду у місто. Так, зеленка потрапила на обличчя Вілкула, а відтерти її перед виступом так і не вдалося: політик виступав перед жителями міста із зеленим обличчям.
Кумедний вигляд опоблоківця неабияк насмішив соцмережі. Користувачі пишуть, що Вілкул став Зеленським, а також кепкують про те, що скоро весна, тому політик і позеленів.
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Крижані штани: дивакуватий флешмоб американців
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Північну частину США накрив арктичний холод, температура повітря подекуди опустилась навіть до -48 градусів. Проте мороз і надзвичайний стан, який ввели у зв'язку із негодою у декількох штатах, не повпливав на бадьорий настрій та вигадливість американців. Вони започаткувала дивакуватий і кумедний флешмоб під назвою "крижані штани".
Так, жартівники виносять вологі штани на вулицю, які через лютий мороз відразу ж замерзають. Пропонуємо вам подивитись на смішні фото американського флешмобу.
Кіт-розбишака на футбольному матчі
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Матч чемпіонату Англії між "Евертоном" та "Вулверхемптоном" довелося перервати через чорного кота-халамидника, який вирішив побігати по зеленій травичці футбольного поля.
Арбітр матчу був змушений призупинити гру, поки тварина не покине поле. Тож у кінці матчу було додано аж сім хвилин.
Дивіться відео із пухнастим витівником:
Із котика, який забрів на футбольне поле, вже посміялись у соцмережах.