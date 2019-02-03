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      Найсмішніші меми тижня: зелений Вілкул, флешмоб із крижаними штанами і кіт-розбишака на футболі

      186 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Тиждень, що минає, був багатим на курйозні ситуації та смішні моменти. Так, "опоблоківця" і водночас кандидата у президенти Олександра Вілкула облили зеленкою, вигляд політика неабияк насмішив мережу. Попри арктичний холод та надзвичайний стан у декількох штатах, американці не забули про розваги і влаштували дивний флешмоб. Кумедна витівка котика зупинила матч чемпіонату Англії.

      Весна на обличчі у Вілкула

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      Перед самісінькою зустріччю "опоблоківця" та кандидата у Президенти України Олександра Вілкула із виборцями в Алчевську політика облили зеленкою. Зробили це місцеві активісти, які виступали проти його приїзду у місто. Так, зеленка потрапила на обличчя Вілкула, а відтерти її перед виступом так і не вдалося: політик виступав перед жителями міста із зеленим обличчям.

      Кумедний вигляд опоблоківця неабияк насмішив соцмережі. Користувачі пишуть, що Вілкул став Зеленським, а також кепкують про те, що скоро весна, тому політик і позеленів.

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      меми Зеленський

      Крижані штани: дивакуватий флешмоб американців

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      Північну частину США накрив арктичний холод, температура повітря подекуди опустилась навіть до -48 градусів. Проте мороз і надзвичайний стан, який ввели у зв'язку із негодою у декількох штатах, не повпливав на бадьорий настрій та вигадливість американців. Вони започаткувала дивакуватий і кумедний флешмоб під назвою "крижані штани". 

      Так, жартівники виносять вологі штани на вулицю, які через лютий мороз відразу ж замерзають. Пропонуємо вам подивитись на смішні фото американського флешмобу.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Аномальные морозы спровоцировали в США появление нового челенджа в социальных сетях под названием «ледяные штаны». Американцы замораживают свои джинсы и выкладывают фотографии в социальные сети. Участники флешмоба выставляют на улицу вымоченные штаны, замерзшие из-за отрицательной температуры, под хештегом #frozenpants. Астанинцы могут стать профессионалами - зима длинная, многодневные тренировки обеспечены

      Допис, поширений всякое разное, Вотсап (@formaggio_almaty)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Found a way to walk the dog and avoid the subzero cold #frozenpants

      Допис, поширений користувачем @ cswtwo

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      It's still cold out! #polarvortex #frozenpants #coldaf

      Допис, поширений Rosalie Rogstad (@rosierawh)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #stupidcold #polarvortex2019 ........I couldn't resist #frozenpantschallenge #frozenpants

      Допис, поширений OilyinMinnesota (@oilyinminnesota)

       

      Кіт-розбишака на футбольному матчі

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      Матч чемпіонату Англії між "Евертоном" та "Вулверхемптоном" довелося перервати через чорного кота-халамидника, який вирішив побігати по зеленій травичці футбольного поля.

      Арбітр матчу був змушений призупинити гру, поки тварина не покине поле. Тож у кінці матчу було додано аж сім хвилин.

      Дивіться відео із пухнастим витівником:

      Із котика, який забрів на футбольне поле, вже посміялись у соцмережах.

       

      Теги: Новини США Курйозні новини Меми Олександр Вілкул Флешмоб
      Джерело: 24 Канал
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