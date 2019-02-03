Найсмішніші меми тижня: зелений Вілкул, флешмоб із крижаними штанами і кіт-розбишака на футболі

Тиждень, що минає, був багатим на курйозні ситуації та смішні моменти. Так, "опоблоківця" і водночас кандидата у президенти Олександра Вілкула облили зеленкою, вигляд політика неабияк насмішив мережу. Попри арктичний холод та надзвичайний стан у декількох штатах, американці не забули про розваги і влаштували дивний флешмоб. Кумедна витівка котика зупинила матч чемпіонату Англії.

Весна на обличчі у Вілкула

Читайте також: У Росії чоловік ефектно викрав з музею картину Куїнджі "Ай-Петрі" – відео

Перед самісінькою зустріччю "опоблоківця" та кандидата у Президенти України Олександра Вілкула із виборцями в Алчевську політика облили зеленкою. Зробили це місцеві активісти, які виступали проти його приїзду у місто. Так, зеленка потрапила на обличчя Вілкула, а відтерти її перед виступом так і не вдалося: політик виступав перед жителями міста із зеленим обличчям.

Зелене світло для Вілкула, або "обережно-пофарбовано"



Кандидат у президенти від опозиційного блоку Олександр Вілкул у Бердянську провів плідну зустріч з виборцями. Кандидату в президенти місцеві жителі дали зелене світло! pic.twitter.com/Ec7SudXVkM — Український форпост (@Sergiy_Petrenko) 2 февраля 2019 г.

Кумедний вигляд опоблоківця неабияк насмішив соцмережі. Користувачі пишуть, що Вілкул став Зеленським, а також кепкують про те, що скоро весна, тому політик і позеленів.

Читайте також: В окупованому Алчевську продають туалетний папір із назвою "#Донбаснаш": фото

Вілкул курця Vs Вілкул здорової людини pic.twitter.com/UZUTZ1VZMX — Сергій Стерненко (@sternenko) 1 февраля 2019 г.

Хіт парад «зелені чоловічки», продовжив Вілкул, бо не вдалося йому взяти під свій контроль Бердянськ. pic.twitter.com/A5lmAoTjMF — Сергій Лісковий (@Dmitriech) 1 февраля 2019 г.

вілкул прямо як гоблін... Хотя чому як?))) — Вільний Українець (@Ruslan333777) 1 февраля 2019 г.

Вжух ... і з Бердянська, Вілкул повертається членом партії ЗЕлених чоловічиків!) — Mykhailo Dumiak (@MykhailoDumiak) 1 февраля 2019 г.

Прочитавши нову соціологію, Вілкул вирішив стати Зеленським, але став зельонським pic.twitter.com/fIEq7t1859 — Зіновій Зрадченко (@zzradchenko) 1 февраля 2019 г.

Вілкул курця Vs Вілкул здорової людини pic.twitter.com/UZUTZ1VZMX — Сергій Стерненко (@sternenko) 1 февраля 2019 г.

аха ха ха! вілкул ШРЕК!! — Макс Невервинтер (@ATOOLL1) 1 февраля 2019 г.

Крижані штани: дивакуватий флешмоб американців

Читайте також: Син замість скребка: батько очистив машину від снігу власною дитиною і прославився – відео

Північну частину США накрив арктичний холод, температура повітря подекуди опустилась навіть до -48 градусів. Проте мороз і надзвичайний стан, який ввели у зв'язку із негодою у декількох штатах, не повпливав на бадьорий настрій та вигадливість американців. Вони започаткувала дивакуватий і кумедний флешмоб під назвою "крижані штани".

Так, жартівники виносять вологі штани на вулицю, які через лютий мороз відразу ж замерзають. Пропонуємо вам подивитись на смішні фото американського флешмобу.

Кіт-розбишака на футбольному матчі

Читайте також: Українська олімпійська чемпіонка невдало впала на телевізор під час змагання: відео курйозу

Матч чемпіонату Англії між "Евертоном" та "Вулверхемптоном" довелося перервати через чорного кота-халамидника, який вирішив побігати по зеленій травичці футбольного поля.

Арбітр матчу був змушений призупинити гру, поки тварина не покине поле. Тож у кінці матчу було додано аж сім хвилин.

Дивіться відео із пухнастим витівником:

This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other!



We all know a cat lover who will love this pic.twitter.com/r9uD3F3qQf — Soccer AM (@SoccerAM) 2 февраля 2019 г.

Із котика, який забрів на футбольне поле, вже посміялись у соцмережах.

Statue to be erected tomorrow pic.twitter.com/fjcJBYjEri — James Coyle Harrison (@coyleyharrison) 2 февраля 2019 г.