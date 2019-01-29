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      Назвали три продукти, які потрібно їсти щодня

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      3 продукти, які потрібно вживати щодня
      3 продукти, які потрібно вживати щодня / unsplash.com

      У середньому людина 200 разів на день приймає рішення, які пов’язані з їжею чи напоями. Попри велику різноманітність продуктів та страв, вчені вважають, що деякі з них потрібно щодня вживати.

      Попри те, що дієтологи радять робити свій раціон різноманітним, вчені з Університету Корнелла радять щодня вживати кашу з вівса, яйця та натуральні кисломолочні продукти, пише 24apteka.

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      1. Вівсяна крупа

      За словами вчених, користь цього продукту для організму людини просто неоціненна. Вона містить такі мікроелементи як магній, фосфор, кальцій, цинк, селен, вітаміни групи B і інші. Вівсянка підходить для харчування не лише здорових людей, а й для людей, які страждають на анемію, зайву вагу або мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом та серцем.

      Вчені радять їсти вівсяну крупу щодня
      Вчені радять їсти вівсяну крупу щодня

      2. Яйця

      Дослідження вчених спростовує твердження про те, що у яйцях міститься велика кількість холестерину. Натомість, регулярне вживання цього продукту підтримує фізичну форму, зміцнює здоров’я, покращує пам'ять та розумові здібності.

      Включіть у свій раціон яйця
      Включіть у свій раціон яйця

      3. Натуральні кисломолочні продукти

      До прикладу, кефір. У цьому продукті міститься більше кальцію, ніж у молоці. Цей продукт також містить пробіотики, які добре впливають на травний процес та формування імунітету.

      Щодня вживайте кефір
      Щодня вживайте кефір

      Фото – Unsplash.

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      Теги: Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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