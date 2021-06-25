Не можна порівнювати 28 терористів і Протасевича, – Бутусов про Зеленського і "вагнерівців"

Володимир Зеленський визнав факт проведення спецоперації з "вагнерівцями" у Білорусі. Фактично, це можна розцінювати як зізнання.

Насправді президент знав про спецоперацію, хоч заперечував її існування. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов.

До теми Єрмак поруч зі мною не просто так, – Зеленський

Нічого спільного між "вагнерівцями" та Протасевичем

Він наголосив, що 20 серпня 2020 року, через 2 дні після оприлюднення розслідування щодо провалу спецоперації, президент Зеленський заявив, що це все "маячня, вигадки російської пропаганди, ніякої спецоперації не було і зливу її теж".

Спецоперацію проводили спільно з спецслужбам США й Туреччини. На думку Бутусова, президент висловив задоволення від того, що спецоперація не відбулася і що російські терористи не були затримані.

Президент заявив: "Слава Богу, бо інакше було б як з посадкою літака в Білорусі", маючи на увазі справу із затриманням Романа Протасевича, як пояснив журналіст.