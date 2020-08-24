Незабаром відбудуться місцеві вибори, на які зібралися відверті проросійські сепаратисти. Йдеться не про ОПЗЖ чи "Партію Шарія", присутність яких в політиці, нас вже начебто і не дивує.

Мовиться про тих, хто раніше відкрито закликали росіян окуповувати Україну, допомагали їм, були заарештовані й тепер знову можуть стати місцевою владою у деяких українських містах. Детальніше про це – читайте у програмі "Право на правду" на 24 каналі.

У попередній програмі Син ексрегіонала купив острів в Італії, поки його працівники жили в обшарпаному гуртожитку

Неля Штепа, Слов'янськ

У 2014 році саме зі Слов'янська і почалося вторгнення росіян на Донбас. Коли загін диверсантів Гіркіна захопив міський відділок міліції й вивісив на ньому російський прапор. Тодішня мерка міста Неля Штепа публічно не приховувала симпатій до диверсантів і зробила чимало, щоб вони почувалися у місті комфортно.

Тепер Штепа зібралася на вибори мера Слов'янська в Донецькій області. Швидко перефарбувавшись, вона поставила у себе в кабінеті російський прапор і дала інтерв'ю російським журналістам, де з теплотою і ніжністю відгукувалася про гіркінських диверсантів. Потім Штепа публічно схвалила й анексію Криму.

Дивіться відео, як у 2014 році Штепа висловалювалась про події у Слов'янську:

Але, після звільнення Слов'янська від росіян і терористів, Штепа була заарештована і суд по ній перетворився на нескінченний серіал. За 6 років судових слухань у її справі 5 разів мінялися судді, але жоден з них так і не виніс вироку.

У 2017 році Штепу випустили із СІЗО під домашній арешт, де вона почувається цілком непогано. Наприклад, відсвяткувала день народження в одному з найдорожчих ресторанів Слов'янська. А ось тепер вирішила знову йти в мери цього міста, про що заявила в нещодавньому інтерв'ю. І вже, навіть повісила білборди зі своєю рекламою.



Білборди Штепи / Фото ОПОРА

При чому, зауважте, реклама – російською мовою, а не українською, як цього вимагає закон. Але це вже дрібниці на тлі того, що ця прихильниця Путіна і пособниця терористів знову може очолити місто, яке раніше, в тому числі через неї, настраждалося від російського вторгнення на Донбас.

Що порушує Штепа своєю рекламою?

Білборди, що містять фразу співзвучну з назвою партії, від якої Штепа йде на вибори, слід розглядати як політичну рекламу. Принаймні, так вважає радник з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Павло Романюк.



Відтак, йдеться про порушення кількох законів України. Зокрема, – про забезпечення функціонування української мови, бо Штепа використовує у своїй рекламі лише російську.



Крім того, реклама має ознаки дочасної агітації.

І можна було б сказати: ну, подумаєш, можливо, це поодинокий випадок, зі скандальною Штепою, яка, замість того, щоб відбувати тривалий термін за посягання на територіальну цілісність України, тепер знову йде на вибори.

Едуард Коваленко, Херсонська область

У Херсонській області, яка межує з окупованим Кримом, на вибори зібрався ще один відвертий сепаратист. Це – Едуард Коваленко, очільник проросійської партії "Спас", який багато років в Україні займався різноманітними провокаціями в інтересах Російської Федерації.

Едуар Коваленко / Скриншот

Коваленко став відомим ще у 2003 році, коли разом з групою молодих людей провів у Києві ходу начебто на підтримку тоді опозиційного кандидата в президенти Ющенка. Коваленко разом зі спільниками пройшли Києвом зі знаменами, стилізованими під нацистські, при цьому вигукуючи нацистські вітання.



Коваленко під час акції на підтримку Ющенка / Скриншот

Ідея провокації була проста: показати людям, що Ющенка начебто підтримують неонацисти й схилити виборців на бік проросійського кандидата Януковича.

Вуха Росії в цій історії стирчали з усіх щілин. І можна не сумніватися, що такого роду провокації готувалися саме російськими спецслужбами, замовлення яких і виконував Коваленко. Потім він і його партія "Спас" публічно стали називати війну на Донбасі громадянською.

Згодом Коваленко зі спільниками намагаючись зірвати мобілізацію до українського війська. За це у 2017 році він отримав 5 років в'язниці. Але минулого року, російська сторона та бойовики під час чергового обміну полоненими включили Коваленка в списки для обміну і попросили Україну його їм видати.

Наша сторона передала його Коваленка бойовикам, і опинившись в Луганську у січні цього року він дав інтерв'ю місцевим пропагандистам, де розповів, що крім блокування військкоматів, також готував низку інших сепаратистських заходів в південних містах України.

А нещодавно знову повернувся в Україну, на Херсонщину, де оголосив, що йде на місцеві вибори цієї осені разом зі своєю проросійською партією, яка досі навіть не заборонена.

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Чи почнуть спецслужби виконувати свою роботу?

Нещодавно частину працівників СБУ мали перекинути на боротьбу з перевантаженими фурами на дорогах. Ну а як же, що ще робити працівникам спецслужби у країні стані війни, як не займатись контролем за вантажами на дорогах?

Отож, чи почнуть спецслужби й суди нарешті виконувати свою роботу і карати відвертих сепаратистів, чи це знову доведеться робити добровольцям та активістам – стане відомо незабаром.