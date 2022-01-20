Немає сумніву, що Росія завдасть якогось удару, – Чалий
Джерело:24 канал
На Росію чекатиме зовсім інший світ, якщо вона піде на повномасштабну війну проти України. Попри це, немає сумніву, що Кремль завдасть якогось удару.
Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. Початок наступу Росії загрожує Україні величезними втратами.
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За словами Чалого, якщо у Кремлі наважаться на наступ, то це не означає, що українці побачать колони танків. Скоріш за все, з боку Росії буде конкретна гібридна атака.
Я не кажу, що це (війна – 24 канал) наступить, але у мене немає сумніву, що Росія скористається ситуацією і завдасть якогось удару: локального, гібридного чи здійснить кібератаку,
– заявив дипломат.
Як розповів Чалий, зараз найбільше хвилює те, чи допомагатимуть США Україні у випадку можливих відключень електроенергії, кібератаки чи атаки на інфраструктуру держави.Зверніть увагу! Джозеф Байден пригрозив Росії економічною катастрофою, якщо вона піде у повномасштабний наступ на Україну
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