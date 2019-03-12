Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти

24 канал продовжує серію публікацій про нерухомість високопосадовців, які змагаються за пост глави держави. У цьому матеріалі читайте про доларового мільйонера без власного житла Олександра Вілкула.

Політичну кар'єру Олександр Вілкул розпочав ще у 2005 році, коли став головою Криворізької міської організації "Партії регіонів".

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Загалом він тричі ставав народним депутатом – спочатку від "Партії регіонів", а згодом від "Опозиційного блоку". З грудня 2012 до січня 2014 року обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України.



Олександр Вілкул

Втретє до парламенту Вілкул пройшов на виборах 2014 року від партії "Опозиційний блок" та став членом Комітету з питань європейської інтеграції.

Нерухомість Олександра Вілкула

Згідно з електронною декларацією кандидат у президенти Вілкул володіє лише однією квартирою у Дніпрі, площею 123,1 квадратних метрів. А другу квартиру, площею 69,5 квадратних метрів, він орендує у колишньої тещі у Києві.

Будь-які фотографії свого помешкання він ретельно приховує. Це й не дивно – навчений досвідом батька, який працює мером Кривого Рогу, він знає до чого може призвести обізнаність людей.

До слова, у 2015 році криворіжани зібралися на акцію протесту після того, як вулиці міста не прибирали від снігу декілька днів. Небайдужі самотужки розчистили сніжні замети та привезли п'ять тонн снігу до заміського маєтку батька Олександра Вілкула Юрія.

Варто зазначити, що у 2018 році НАБУ розпочало розслідування проти Олександра Вілкула. Його підозрюють у можливому неправдивому декларуванні доходів, зокрема – невнесення інформації про користування нерухомим майном.

За інформацією детективів НАБУ, Олександр Юрійович протягом 2015-2016 років користувався будинком і земельними ділянками в Козині Київської області, проте не вказав це в деклараціях. Йдеться про будинок на 378,7 квадратних метрів і двох земельних ділянок площею 0,34 і 0,15 гектара, зареєстрованих на колишню тещу Вілкула – Марію Кондратюк.



Село міського типу Козин

Інше коштовне майно

Попри лише одну власну задекларовану квартиру, кандидат у президенти є справжнім поціновувачем антикваріату та витворів мистецтва. У своїй власності він має:

– 31 витвір мистецтва;

– 27 антикварних виробів;

– 151 антикварний документ;

– 217 вартісних книг;

– чоловічі годинники від Patek Philippe, Vacheron Constantin, A. Lange and Sohne, Breguet, Panerai, IWC, F.P. Journe, Parmigiani, Rolex.

Також в електронній декларації Олександр Вілкул вказав лише один автомобіль Chevrolet Express 2008 року випуску.



Приклад Chevrolet express 2008 року випуску

Дивіться відео: Хто такий Олександр Вілкул

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