У Дніпрі сталася ДТП без жертв. Водій авто Volkswagen не впорався з керуванням та в'їхав у дерево та загорожу. Після того, як його зупинили поліцейські, він намагався відкупитися.

Нетверезий водій та пасажирка разом пропонували хабар екіпажу патрульних. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для засвідчення факту хабаря. Актуально "Листи щастя" про правопорушення надсилатимуть не всім водіям: рішення Ради Що відомо про п'яного водія в Дніпрі Інцидент стався на проспекті Нігояна в Дніпрі.

За кермом Volkswagen перебував 42-річний водій.

Він в'їхав в дерево, потім – наїхав на огорожу та зніс її.

Патрульні побачили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння.

Чоловік погодився пройти освідування.

Прилад "Драгер" показав, що в крові водія 2,48 проміле алкоголю.

Щоб "зам’яти" справу, водій намагався підкупити патрульних.

Він пропонував 20 тисяч готівки за те, щоб копи не складали протокол.

Працівники поліції попередили про кримінальну відповідальність за ці дії, але нетверезого водія та його супутницю це не зупинило. Яка відповідальність за ці дії Чоловіка відсторонили від керування легковиком. Також на водія патрульні склали протокол за двома статтями: Керування у стані сп'яніння.

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Зверніть увагу! В березні 2017 року почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, посилили відповідальність за керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Мінімальний штраф – 17 тисяч гривень.

Відповідальність за керування авто у стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу