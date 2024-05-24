Не встиг за 2 місяці оновити дані в ТЦК: юрист розказав, яке загрожує покарання

Відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані мають оновити свої дані у ТЦК. Юрист пояснив, яке покарання загрожує тим, хто цього не зробить.

З 18 травня чоловіки призовного віку мають оновити свої дані у військкоматах. Для цього вони мають 60 днів.

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Майно піде з аукціону

За словами юриста Антона Ревенка, якщо чоловіки не оновлять вчасно свої дані у ТЦК, тоді на них чекає штраф у розмірі 17 – 25 тисяч гривень.

Фахівець наголосив, що сплата цього штрафу є обов'язковою. Якщо військовозобов'язаний відмовляється сплачувати кошти, або він їх немає, тоді відбуваються арешти майна.

Юрист зазначив, що у виконавців є доступ до всіх реєстрів нерухомого майна. Якщо з'ясується, що боржник є власником певного нерухомого майна, то на нього накладають арешт, а потім його можуть продати на аукціоні “Сетам”.

Крім штрафу, порушник має сплатити виконавчий збір та виконавчі витрати. Йдеться про те, що на розслідування справи боржника витрачаються державні кошти, і тому він має погасити всі ці витрати.

Нагадаємо, що оновити дані у ТЦК чоловіки можуть трьома способами:

через "Резерв+"; у ЦНАПі; у ТЦК та СП.

Оновлення даних у ТЦК до 16 липня: що відомо