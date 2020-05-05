Ні в Раді, ні в Офісі Президента питання звільнення Ситника з НАБУ не розглядають
До порядку денного Верховної Ради не вносили законопроєкти, які передбачали б додаткові підстави для звільнення з посади голови НАБУ Артема Ситника. Так само і в Офісі Президента не обговорюють жодні ініціативи з цього приводу. Відповідні заяви зробили спікер ВРУ Разумков та голова ОП Єрмак.
Звільнення Ситника з НАБУ: коментар Разумкова
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 травня в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що законопроєкти щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро до парламенту не вносили.
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Ба більше, планів щодо внесення таких документів до порядку денного навіть і немає.
Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, це питання до порядку денного не вносилося, і поки що не планується. Щойно воно з'явиться, я думаю, парламент його розглядатиме,
– сказав Разумков.
Однак тут мовиться лише про порядок денний. Кілька подібних законопроєктів у ВРУ зареєстровано, але вони "спрямовані не на Ситника, а на приведення інших законів у відповідність з рішеннями, які були ухвалені, наприклад, якщо людина була внесена в реєстр корупційних діянь".
Нагадаємо, комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, що передбачає, серед іншого, і додаткові підстави для звільнення директора НАБУ.
Ініціатив щодо Ситника в ОП не розглядають, – Єрмак
Про те, що в Офісі Президента не обговорюють питання зміни голови правління НБУ Якова Смолія та директора НАБУ Артема Ситника, заявив керівник ОП Андрій Єрмак, як пише Інтерфакс-Україна.
З боку Офісу Президента жодних ініціатив з цього приводу (звільнення Ситника) не було. У нас часто запитували про це минулого тижня,
– наголосив Єрмак.
І уточнив: "Знаю, що були якісь розмови й консультації, навіть починався збір підписів у парламенті. Але поки що мені не відомо, щоб будь-який законопроєкт із цього приводу був внесений до порядку денного парламенту".
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Чому Артема Ситника можуть звільнити з НАБУ?Річ у тім, що суд визнав Артема Ситника корупціонером – через відпочинок у готелі в Рівненській області. За готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі.
У результаті Ситника оштрафували на 3,4 тисячі гривень. Адже керівник НАБУ повинен був вказати в декларації факт оплати іншою людиною свого відпочинку як подарунок. Через те, що цього не сталося, суд і постановив записати Ситника до реєстру корупціонерів.