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      Ні в Раді, ні в Офісі Президента питання звільнення Ситника з НАБУ не розглядають

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      Ситника наразі не мають наміру звільняти – заяви Єрмака і Разумкова
      Ситника наразі не мають наміру звільняти – заяви Єрмака і Разумкова / Колаж 24 каналу

      До порядку денного Верховної Ради не вносили законопроєкти, які передбачали б додаткові підстави для звільнення з посади голови НАБУ Артема Ситника. Так само і в Офісі Президента не обговорюють жодні ініціативи з цього приводу. Відповідні заяви зробили спікер ВРУ Разумков та голова ОП Єрмак.

      Звільнення Ситника з НАБУ: коментар Разумкова

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 травня в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що законопроєкти щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро до парламенту не вносили.

      До теми Постійні атаки та спроби внести законопроєкти – це не лише проти мене, – Ситник

      Ба більше, планів щодо внесення таких документів до порядку денного навіть і немає.

      Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, це питання до порядку денного не вносилося, і поки що не планується. Щойно воно з'явиться, я думаю, парламент його розглядатиме,
      – сказав Разумков.

      Однак тут мовиться лише про порядок денний. Кілька подібних законопроєктів у ВРУ зареєстровано, але вони "спрямовані не на Ситника, а на приведення інших законів у відповідність з рішеннями, які були ухвалені, наприклад, якщо людина була внесена в реєстр корупційних діянь".

      Нагадаємо, комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, що передбачає, серед іншого, і додаткові підстави для звільнення директора НАБУ.

      Ініціатив щодо Ситника в ОП не розглядають, – Єрмак

      Про те, що в Офісі Президента не обговорюють питання зміни голови правління НБУ Якова Смолія та директора НАБУ Артема Ситника, заявив керівник ОП Андрій Єрмак, як пише Інтерфакс-Україна. 

      З боку Офісу Президента жодних ініціатив з цього приводу (звільнення Ситника) не було. У нас часто запитували про це минулого тижня,
      – наголосив Єрмак.

      І уточнив: "Знаю, що були якісь розмови й консультації, навіть починався збір підписів у парламенті. Але поки що мені не відомо, щоб будь-який законопроєкт із цього приводу був внесений до порядку денного парламенту".

      Зверніть увагу Скільки грошей вдалося компенсувати державі за час існування НАБУ: пояснення Ситника

      Чому Артема Ситника можуть звільнити з НАБУ?Річ у тім, що суд визнав Артема Ситника корупціонером – через відпочинок у готелі в Рівненській області. За готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі. 

      У результаті Ситника оштрафували на 3,4 тисячі гривень. Адже керівник НАБУ повинен був вказати в декларації факт оплати іншою людиною свого відпочинку як подарунок. Через те, що цього не сталося, суд і постановив записати Ситника до реєстру корупціонерів. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховна Рада Дмитро Разумков Законодавство НАБУ Артем Ситник Офіс Президента Андрій Єрмак Новини політики Новини України
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