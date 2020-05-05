Ні в Раді, ні в Офісі Президента питання звільнення Ситника з НАБУ не розглядають

До порядку денного Верховної Ради не вносили законопроєкти, які передбачали б додаткові підстави для звільнення з посади голови НАБУ Артема Ситника. Так само і в Офісі Президента не обговорюють жодні ініціативи з цього приводу. Відповідні заяви зробили спікер ВРУ Разумков та голова ОП Єрмак.

Звільнення Ситника з НАБУ: коментар Разумкова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 травня в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що законопроєкти щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро до парламенту не вносили.

До теми Постійні атаки та спроби внести законопроєкти – це не лише проти мене, – Ситник

Ба більше, планів щодо внесення таких документів до порядку денного навіть і немає.

Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, це питання до порядку денного не вносилося, і поки що не планується. Щойно воно з'явиться, я думаю, парламент його розглядатиме,

– сказав Разумков.

Однак тут мовиться лише про порядок денний. Кілька подібних законопроєктів у ВРУ зареєстровано, але вони "спрямовані не на Ситника, а на приведення інших законів у відповідність з рішеннями, які були ухвалені, наприклад, якщо людина була внесена в реєстр корупційних діянь".