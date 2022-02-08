Ніхто не відмовляється, – Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського та Путіна

У Кремлі не унеможливлюють зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Там запевнили, що ніхто не відмовляється від перемовин.

Однак треба знати, яким буде результат від такої зустрічі. Як цитують російські ЗМІ, Кремлю нібито потрібне розуміння для подальшого рішення, повідомляє 24 канал.

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"Якщо допоможе розрубати вузол"

Речник президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль може погодитися на зустріч. Однак це станеться у тому випадку, коли зустріч лідерів України та Росії допоможе "розв'язати проблему на південному сході".

Щодо зустрічі із Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється,

– наголосив Пєсков.

Він пояснив, що президент Росії зустрінеться із Зеленським, якщо зустріч "допоможе розрубати вузол в Україні, який став вже гордієвим".

Що відомо про зустріч Путіна та Зеленського

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий взяти на себе організацію зустрічі Зеленського та Путіна. Він заявив, що може бути посередником між сторонами.

Ердоган повідомив, що начебто отримав згоду від української адміністрації для організації перемовин. Він надіється, що такий розвиток подій може закласти новий порядок у регіоні.

Володимир Путін не унеможливлював зустрічі з президентом України в Туреччині. Глава Кремля, мовляв, заради справи готовий зустрітися із будь-ким.

У січні Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену організувати тристоронні перемовини за участю Путіна. Однак поки Київ не отримав офіційної відповіді.

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