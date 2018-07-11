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Nikon презентувала камеру з дуже потужним наближенням: ціна новинки

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Фотокамера Coolpix P1000
Фотокамера Coolpix P1000 / tehnot.com

Компанія Nikon офіційно представила свою нову фотокамеру Coolpix P1000. Найбільша перевага цієї камери – потужний об’єктив, що може наблизити зображення у понад сотню разів.

Про це повідомляє видання Tehnot.com.

Скло камери NIKKOR 24-3000 мм має світлосилу від f/2.8 до f/8 і забезпечує наближення до 125 разів. Аби забезпечити хорошу чіткість виробник додав фірмове низькодисперсійне скло ED і Super ED.

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Окрім того, Nikon Coolpix P1000 має 16-Мп сенсор, ISO 100-6400, серійну зйомку 7 к/с, можливість запису відео в 4К до 30 к/с.

Coolpix P1000

Камера Coolpix P1000

Вага камери становить 1,4 кг. Одного заряду акумулятора вистачить на 250 фотографій або 1 годину 20 хвилин відео.

Вартість Nikon Coolpix P1000 становить від 999 (26 тисяч гривень) доларів в США або 1099 євро (35 100 гривень).

Так камера Coolpix P1000 знімає відео

Новинка надійде у продаж вже у вересні.

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Теги: Техно Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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