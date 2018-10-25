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      Нова гонка озброєнь зі США підштовхне Росію до краю прірви, – глава МЗС Литви

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      Глава МЗС Литви висловився за вихід США з Договору про ліквідацію РСМД
      Глава МЗС Литви висловився за вихід США з Договору про ліквідацію РСМД / EPA/UPG

      Деякі європейські союзники Сполучених Штатів, зокрема Німеччина, засудили намір глави Білого дому Дональда Трампа вивести країну із Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії. Однак у Литві позицію американського лідера, навпаки, підтримали.

      Так, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю Bild зазначив, що заяви Трампа це "тактичний хід", який є результатом багаторічної критики дій Росії, що порушують умови ракетного договору.

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      Договір має цінність лише тоді, коли його умови дотримуються обома сторонами. (...) Оскільки Росія не реагувала на критику, США змушені тиснути за допомогою інших засобів, 
      – пояснив дипломат.

      Досвід показує, що на Росію діють "лише ті аргументи, які супроводжуються натиском", переконаний Лінкявічюс. На думку міністра, Росія сама не дотримується умов договору про РСМД і хоче звинуватити в тому ж самому Захід.

      "Однак доказів того, що Європа, США або НАТО порушують ракетні домовленості, не існує", наполягає міністр.

      Глава литовської дипломатії вважає, що новий виток гонки озброєнь зашкодить Росії, тому що "підштовхне її і без того слабку економіку до краю прірви".

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      Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      США ВИХОДЯТЬ З РАКЕТНОГО ДОГОВОРУ З РОСІЄЮ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

      Теги: Новини політики Литва Новини США Новини Росії Дональд Трамп Зброя Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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