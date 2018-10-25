Нова гонка озброєнь зі США підштовхне Росію до краю прірви, – глава МЗС Литви

Деякі європейські союзники Сполучених Штатів, зокрема Німеччина, засудили намір глави Білого дому Дональда Трампа вивести країну із Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії. Однак у Литві позицію американського лідера, навпаки, підтримали.

Так, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю Bild зазначив, що заяви Трампа – це "тактичний хід", який є результатом багаторічної критики дій Росії, що порушують умови ракетного договору.

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Договір має цінність лише тоді, коли його умови дотримуються обома сторонами. (...) Оскільки Росія не реагувала на критику, США змушені тиснути за допомогою інших засобів,

– пояснив дипломат.

Досвід показує, що на Росію діють "лише ті аргументи, які супроводжуються натиском", переконаний Лінкявічюс. На думку міністра, Росія сама не дотримується умов договору про РСМД і хоче звинуватити в тому ж самому Захід.

"Однак доказів того, що Європа, США або НАТО порушують ракетні домовленості, не існує", – наполягає міністр.

Глава литовської дипломатії вважає, що новий виток гонки озброєнь зашкодить Росії, тому що "підштовхне її і без того слабку економіку до краю прірви".

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Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

США ВИХОДЯТЬ З РАКЕТНОГО ДОГОВОРУ З РОСІЄЮ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ