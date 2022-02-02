Нові деталі про ДТП з Трухіним, вибух у багатоповерхівці Кропивницького: головні новини 2 лютого

ЗМІ оприлюднили нові деталі про ДТП з Олександром Трухіним, з'ясувалося, що він намагався "домовитися" з поліцейськими. "Слуга народу" виключила парламентаря зі своїх лав, а його колега Сергій Кузьміних сам попросив про вихід з фракції. У багатоповерхівці Кропивницького прогримів вибух. А Олексія Кулебу призначили головою Київської ОДА. Такими були головні новини 2 лютого.

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Нові деталі про ДТП з Трухіним

Джерело: ютуб "Української правди"

Хоча аварія за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна трапилася ще у серпні 2021 року, лише тепер стали відомі нові деталі про неї.

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Хотів втекти та пропонував поліції хабар

Журналістам вдалося поспілкуватися з поліцейським Сергієм Петриком, який був присутнім на місці ДТП. Як наголосили у виданні, саме його нагрудна камера зафіксувала важливі докази аварії за участі "слуги народу".

На відео є свідчення того, як Трухін намагався залишити місце аварії. Крім того, депутат спробував домовитися з правоохоронцями, запропонувавши їм "гроші з сумки у багажнику". Він також заявляв, що "поговорить" з главою Міністерства внутрішніх справ Денисом Монастирським щодо ситуації.

Коментар МВС щодо відео

У міністерстві прокоментували оприлюднені відео ДТП з Трухіним. Там наголосили, що справа належить до підслідності Державного бюро розслідувань. Крім того, у МВС відхрестилися від нібито спроби нардепа "домовитися" з міністром внутрішніх справ.

Зверніть увагу Монастирський бачив відео із ДТП з Трухіним ще до його публікації, – ЗМІ

Венедіктова направила у НАБУ доручення

Згодом про ситуацію висловилася й Ірина Венедіктова. Вона скерувала у Національне антикорупційне бюро доручення зареєструвати кримінальне провадження. Воно стосується ймовірної пропозиції хабаря поліцейським.

Генпрокурорка зазначила, що мовиться "вже не тільки про участь в ДТП, абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше".

ДБР теж висловилося про відео

У ДБР заявили, що відео з перших хвилин після ДТП, яке опублікували журналісти, у них не було. Там кажуть, що допитували працівника поліції, який надав ці кадри, але тоді він про них не розповідав.

Реакція "слуг народу"

Одразу після оприлюднення розслідування ЗМІ очільник президентської фракції Давид Арахамія наголосив, що йому та його колегам соромно за поведінку Трухіна. Вранці 2 лютого стало відомо, що нардепа виключили з фракції.

Крім того, "слуги" повідомили, що збирають термінове засідання Верховної Ради через скандали з Трухіним та іншими нардепами. Депутати навіть почали збирати підписи.

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Відео прокоментував і Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що повністю підтримує позицію "Слуги народу" про вигнання Трухіна з лав фракції. "Депутат, чиновник, чи людина будь-якої професії має бути рівна перед законом", – сказав президент. Він додав, що всі повинні відповідати за те, що скоїли.

Розслідування журналістів "УП" про аварію з Трухіним: дивіться відео

Кузьміних попросив виключити його з фракції "слуг"

Джерело: телеграм Юлії Палійчук

Ще один скандал у "Слузі народу" стався за участю нардепа Сергія Кузьміних. Його вважають причетних до хабарництва. У зв'язку з цим парламентар сам попросив тимчасово виключити його зі складу фракції.

До теми Як Кузьміних домовлявся про хабар: у НАБУ опублікували оперативне відео

Прохання Кузьміних до фракції

Нардеп звернувся до колег з проханням виключити його з лав "слуг" з можливістю повернутися, якщо його провину не доведуть. Відповідного листа він надіслав голові партії Олені Шуляк та керівнику фракції Давиду Арахамії.

Заяву Кузьміних розглянуть на наступному засіданні фракції. Про результати обіцяють повідомити офіційно.

Справа Кузьміних і хабарництво

За інформацією слідства, восени 2021 року приватній компанії натякнули, що якщо вона хоче постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, то слід попередньо узгоджувати це питання з одним із нардепів. Невдовзі такий контакт між парламентарем і представником компанії відбувся.

Нардеп пообіцяв сприяння, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету,

– заявили в НАБУ.

Першим об'єктом такої співпраці стала лікарня №2 імені Павлусенка. Вона, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупила медичне обладнання на 40 мільйонів гривень. У відповідь депутат натякнув, що його "послуги" – не безоплатні та становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею.

Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, а саме – за систему ультразвукової діагностики, – нардеп попросив передати йому 558 тисяч гривень.

Правоохоронці з'ясували, що нардеп планував таку схему обрахунку суми хабаря застосовувати й щодо інших договорів у майбутньому.

Нагадаємо, парламентаря спіймали "на гарячому" 28 січня. НАБУ через суспільний резонанс оприлюднило оперативне відео у справі.

Як Кузьміних домовлявся про хабар: дивіться відео

Вибух у багатоповерхівці Кропивницького

Джерело: ДСНС

У Кропивницькому в 9-поверховому будинку стався вибух, який спричинив пожежу. Займання спалахнуло приблизно о 15:59 на вулиці Попова.

Про інший інцидент У Запоріжжі частина мешканців повернулася до будинку, де стався вибух

У пожежі постраждали люди

Вже о 17:03 рятувальникам вдалося погасити вогонь. Однак уникнути потерпілих не вдалося. Постраждали троє людей. Зокрема, опіки діагностували у двоє дівчат, яким 13 та 8 років.

Восьмирічну дитину забрали до відділення реанімації обласної дитячої лікарні. Вона має опіки 30% тіла. Лікарі оцінюють стан дівчинки як середнього ступеня тяжкості. Другу дитину теж відвезли на швидкій.

Суспільне з посиланням на слова глави ДСНС в області Віталій Миронюк пише, що третій травмований – працівник аварійної газової служби. Він працював у будинку.

Пожежа у будинку / Фото ДСНС

У займанні загинула людина

Крім того, є жертва пожежі. Наразі її особа невідома, однак, за словами очевидців, з будинку винесли тіло чоловіка.

Пожежники констатували, що руйнувань несучих конструкцій не було. Про причини вибуху не говорять. Загалом на місці події працювали 7 одиниць техніки та 28 рятувальників.

Новий голова Київської ОДА Джерело: телеграм Тараса Мельничука Кабінет Міністрів призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації. Ним став Олексій Кулеба.

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Олексій Кулеба: що про нього відомо

Чиновник працює в органах місцевого самоврядування з 2019 року. Спочатку він був директором департаменту благоустрою КМДА. У 2021 його призначили на посаду першого заступника мера Віталія Кличка.

Перед цим він займався бізнесом. Хоча у 2014 році теж мав стосунок до політики – був помічником депутата Київської міської ради на громадських засадах.

У 2018 році працював генеральним директором ТОВ "Asper Естейт".

До слова, Кулеба замінить на посаді губернатора Київщини Василя Володіна, якого Кабмін звільнив. Він був на посаді з березня 2020 року.

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