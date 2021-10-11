Запобіжний захід Мецгеру, нові COVID-обмеження та прощання з Поляковим: головні новини 11 жовтня
Джерело:24 канал
Відстороненому директору "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру обрали запобіжний захід. Уряд ввів нові обмеження на поїздки між регіонами. Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі мільярд гривень. У Чернігові попрощалися з нардепом Антоном Поляковим. Такими були головні новини 11 жовтня.
Головні новини України та світу за сьогодні:
Актуально Труханова відпустили під заставу у 30 мільйонів гривень
Запобіжний захід Мецгеру
Джерело: "Сьогодні"
Судді Голосіївського суду Києва обрали запобіжний захід тимчасово відстороненому директору "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру. Тепер банкір перебуватиме під нічним домашнім арештом. Раніше такий самий запобіжний захід обрали й для іншого фігуранта справи – керівника пресслужби банку Володимира Пікалова.
Банкіру та ще одній службовій особі з "Укрексімбанку" 7 жовтня вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів. Крім того, Мецгеру інкримінують незаконне утримання людей.Зверніть увагу! За перешкоджання журналістській діяльності Мецгеру можуть призначити штраф від 3 400 до 8 500 гривень або 5 років обмеження волі.
Скандал з "Укрексімбанком": головне
- Під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером на знімальну групу програми "Схеми" напали в "Укрексімбанку". Зокрема, в оператора забрали 2 камери. Причиною стало те, що банкіру не сподобалося одне з питань.
- Коли техніку повернули, скандальних кадрів вже не було. Водночас фахівцям вдалося їх відновити. Згодом повне відео інциденту опублікували у мережі.
- Мецгер визнав свою помилку і написав заяву на звільнення. Він заявив, що "емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання".
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла, що "безумство" не покриватимуть.
Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": дивіться відео
Медведчуку вручили клопотання у справі про держзраду
Джерело: фейсбук Рената Кузьміна
Віктору Медведчуку у межах справи про держзраду вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі мільярд гривень.
Медведчуку інкримінують державну зраду
8 жовтня Медведчуку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. За даними слідства, після окупації Донбасу Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.
Саме за посередництва Медведчука і відбулася змова з українськими чиновниками, які створили штучні перешкоди для поставок вугілля з ПАР. Згодом, як вважає слідство, за сприяння кума Путіна організували незаконні схеми для поставок вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.
Як докази долучили до справи:
- записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука;
- передача готівки "псевдореспублікам";
- покази свідків;
- судові експертизи.
Прощання з Антоном Поляковим
Джерело: 24 канал
У Чернігові провели в останню путь нардепа Антона Полякова, якого вночі 8 жовтня знайшли мертвим у таксі. Церемонія прощання з політиком почалась о 10 годині в Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру. Люди зібрались на проспекті Миру, 15.
Актуально Сварка зі Скороход, їзда Києвом і помічник Джамбулатов: усе, що відомо про смерть Полякова
Попрощатися з Антоном Поляковим прийшли колишній спікер Дмитро Разумков і колеги з парламентської групи "За майбутнє". Водночас на церемонії була присутня й народна депутатка Анна Скороход. Відспівування у Спасо-Преображенському соборі розпочалося о 11:45. Поховали політика на кладовищі "Яцево".
Головне про смерть Антона Полякова
- 8 жовтня патрульні знайшли нардепа непритомним в таксі. Авто з ним зупинила поліція, бо таксист порушив правила дорожнього руху. На задньому сидінні правоохоронці виявили політика.
- Попри зусилля медиків, реанімувати Полякова не вдалося. Розтин показав, що причиною смерті Полякова стала гостра коронарна недостатність, гостре ішемічне захворювання серця.
- Останні години життя нардеп провів із помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Політик випивав, у його крові виявили 1 проміле алкоголю.
Раніше начальник поліції Києва Іван Вигівський підтвердив, що Анна Скороход і Антон Поляков жили разом, проте напередодні трагедії посварились.
У Чернігові попрощалися з Поляковим / Фото PavlovskyNews, Klymenko Time
Нові COVID-обмеження в Україні
Джерело: МОЗ
Кабінет Міністрів 11 жовтня затвердив новий перелік обмежень на міжобласні перевезення. Вони почнуть діяти вже з 21 жовтня. Під них потрапляють області, які перебувають в:
- жовтій,
- помаранчевій,
- червоній.
Причина нових обмежень
Уряд намагається зробити все можливе для перешкоджання поширенню коронавірусу. Зокрема це стосується і транспорту, в якому люди під час поїздок перебувають протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність, можливе поширення COVID-19 серед пасажирів.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, для того, щоб поїхати в іншу область, у водія чи водіїв, членів екіпажу та пасажирів транспорту повинен бути:
- або сертифікат про вакцинацію,
- або негативний ПЛР-тест, результат якого чинний до 72 годин.
Нові обмеження стосуються автомобільних, автобусних, залізничних та авіаційних перевезень, регулярних та нерегулярних перевезень.
Коронавірус в Україні: останні новини
- За добу 10 жовтня в Україні виявили 8 832 випадки коронавірусу. Госпіталізували 2 672 хворих. Станом на 11 жовтня 16 українських областей відповідають показникам помаранчевої зони.
- Після посилення карантину у Львові з 14 жовтня, влада планує дозволити відвідувати ресторани та інші заклади тільки за наявності ПЛР-тесту або сертифікату про вакцинацію.
Старт опалювального сезону 2021 – 2022
Джерело: 24 канал
Опалювальний сезон в Україні розпочинається у жовтні. Першими включили опалення у Львові, Луцьку та частково в інших містах.
Важливо В Україні розпочинається опалювальний сезон 2021 – 2022: коли й де увімкнуть тепло
Зі слів прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, нині понад 90% всіх відповідних підприємств заявили про готовність до опалювального сезону.
В Україні раніше традиційно розпочинався опалювальний сезон 15 жовтня, проте, згідно з новими правилами, все залежатиме від погодних умов. Тож, якщо середньодобова температура протягом 3 діб у регіоні не підіймається вище 8 градусів тепла, то місцева влада ухвалює рішення про старт опалювального сезону.
Тарифи на газ
Щоб уникнути торішніх "тарифних протестів", з 1 травня 2021 року в Україні паралельно зі звичними місячними тарифами, діє ще й річний. Тож українці можуть обирати для себе більш вигідну ціну.
- Річний тариф – фіксована ціна щомісяця до 30 квітня 2022 року. На річний тариф населення перевели автоматично. Вартість кубометру газу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні. Детальніше з тарифами можна ознайомитися тут.
- Місячний тариф – ціна змінюється кожного місяця. Цей тариф діє для тих українців, котрі відмовилися від річної фіксованої пропозиції. У жовтні ціна кубометру газу у різних постачальників варіюється від 7,99 гривні до 31,06 гривні.
- Постачальник останньої надії (ПОН). Якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі тимчасово автоматично переходять на тарифи ПОН. Його роль в України виконує компанія "Нафтогаз", але не більше ніж 60 днів. У жовтні тариф становить 16,56 гривні за кубометр газу.
Зауважимо, що у вересні поточного року кількість українців, які отримали субсидій збільшилася на 100 тисяч. Середній розмір субсидії у цьому опалювальному сезоні буде приблизно до 2 тисяч гривень на домогосподарство.