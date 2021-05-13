Головні новини 13 травня: Медведчук під домашнім арештом, обшук у Тупицького

Печерський райсуд обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчі ДБР провели обшук в Олександра Тупицького. У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група каналу "НТН". Вся Україна опинилася у жовтій зоні. Українці можуть їхати у відпустку у низку країн. Такими були головні новини 13 травня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 13 травня:

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Медведчук під домашнім арештом

Джерело: 24 канал

Печерський районний суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту. Судове засідання у справі нардепа від Опозиційної платформи – За життя" та кума Володимира Путіна тривало понад 7 годин.

Прокурори вимагали взяти проросійського політика під варту до 10 липня. Офіс генпрокурора визначив розмір можливої застави для кума Путіна – понад 300 мільйонів гривень. Політик хвалився, що готовий знайти потрібну суму.

За словами Медведчука, він має "багато друзів, які можуть внести гроші".

Адвокати проросійського політика вимагали взяти кума Путіна на поруки, однак суд відхилив клопотання.

Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці. Політику інкримінують державну зраду . Мовиться про розграбування національних ресурсів в українському Криму через підприємство, яке підпорядковане нардепу. Окрім того, за даними слідства, через Тараса Козака Медведчук передавав дан і про ЗСУ росіянам.

Суд обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку: дивіться відео

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Обшуки у Тупицького

Джерело: 24 канал

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшук у будинку скандального Олександра Тупицького. Таке рішення аргументували необхідністю встановити обставини кримінального порушення, в якому підозрюють суддю.

Обшук проводили у присутності самого Тупицького, а також його дружини та дітей. Процедура затягнулася затягнулись щонайменше на 6 годин.

Позиція Тупицького

Одіозний суддя назвав обшук спробою тиску на нього. За словами Тупицького, він начебто нічого не ховав і гадки не має, що шукали слідчі.

Суддя наголосив: його хочуть "вижити з Конституційного суду" і змусити піти.

Тупицький зауважив, що під час обшуку у нього забрали патрони, старий телефон дружини і жорсткий диск.

Загалом ситуацію суддя описав словами "що шукали – Бог його знає".

Справа Тупицького: головне

ДБР повідомило Тупицькому про підозру 19 січня 2021 року. Судді інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.

Згодом у ДБР відкрили ще одну справу проти Тупицького через підозру у вчиненні самоправства.

Президент Володимир Зеленський двічі відсторонював Тупицького від посади голови КСУ. У березні 2021 український лідер взагалі скасував указ експрезидента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.

Судові засідання щодо справи Тупицького тривають, однак суддя на них не приходить. Він щоразу повідомляє нову причину.



Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу

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У ДТП загинула знімальна група каналу "НТН"

Джерело: Національна поліція

Смертельна ДТП сталася біля села Гайове на Полтавщині приблизно о 12:00. Легковий автомобіль Toyota зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Toyota загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному із телеканалів України,

– розповіли у поліції.

За даними місцевих ЗМІ, загинули оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво, які працювали на телеканалі "НТН".

Причини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і друзям загиблих.

Володимир Непийпиво та Костянтин Худолій / Фото "Полтавщини"

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Україна – у жовтій зоні

Джерело: МОЗ

Станом на 13 травня усі регіони України перебувають у жовтій зоні карантину. Напередодні з помаранчевої зони вийшли Миколаївська та Черкаська області.

Обмеження жовтої зони

Масові заходи можна проводити лише за певних умов. Зокрема, якщо заповненість залу не перевищує 50% або з урахуванням 4 метрів квадратних на 1 людину.

На спортивні матчі можна продавати лише 50% квитків.

Робота закладів громадського харчування дозволена лише до 24:00.

Навчальні заклади можуть відвідувати лише групи до 20 людей.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні

Від початку пандемії коронавірусу в Україні виявили 2 135 886 заражених коронавірусом.

На жаль, померли вже понад 47 тисяч інфікованих.

Лише за добу 12 травня зафіксували 6 813 інфікованих.

Від початку вакцинації в Україні щеплення отримали 901 107 людей. Повністю завершили вакцинацію – 3 828 людей.

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Які країни відкриті для українців

Джерело: 24 канал

Українці, які за час пандемії скучили за мандрівками, можуть сміливо планувати подорож. Деякі країни світу послабили карантинні обмеження і вже чекають туристів.

Наразі українці можуть відпочити у таких державах: