Головні новини 27 квітня: Зеленський скликає РНБО, на Донбасі підірвалося авто військових

На Донбасі підірвалося військове авто, загинув військовий. Зеленський був із робочою поїздкою на Херсонщині, де перевіряв військові позиції, що розташовані біля окупованого Криму. Відтак вирішив скликати РНБО через безпекову ситуацію. У Києві підліток зарізав усю свою родину. Рада провела позачергове засідання. Такими були головні новини України і світу 27 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

На Донбасі підірвалося авто військових

Джерело: фейсбук ООС

На фронті 27 квітня на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Наразі невідомо, у якому саме населеному пункті це сталося.

Один військовий отримав травми несумісні з життям, ще 3 – отримали бойові травмування. Воїнів доставили до лікарні та надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний.

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Зеленський поїхав на військові позиції на Херсонщині

Джерело: Офіс Президента

Володимир Зеленський поїхав із робочим візитом у Херсонську область. Він побував на військових позиціях, що розташовані біля окупованого Криму.

Зеленського ознайомили з оперативною обстановкою та системою укріплень. Також президент мав змогу оглянути бліндаж та окопи. Військовим президент привіз прилади нічного бачення та тепловізори.

Президент Зеленський на Херсонщині: відео

Про що говорив Зеленський на Херсонщині

Наголосив, що війська мають бути напоготові . "Ми не можемо гарантувати на 100%, що російські війська не повернуться. Ми все ж підтримуємо рішення відвести війська від кордонів з Україною", – заявив президент.

. "Ми не можемо гарантувати на 100%, що російські війська не повернуться. Ми все ж підтримуємо рішення відвести війська від кордонів з Україною", – заявив президент. Заявив, що мінські домовленості мають бути модернізовані. Зеленський розглядає можливість розширити нормандський формат або створити паралельний – "з потужними гравцям и". "Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені", – зазначив Зеленський.

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Зеленський скликає РНБО

Джерело: Офіс Президента

Після того, як Зеленський побував на позиціях військових на Херсонщині, провів нараду щодо безпекової ситуації на межі з окупованим Кримом. Йшлося про безпекову ситуацію зокрема у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

На нараді обговорили те, наскільки готові військові сили України відреагувати на загострення в регіоні.

По її завершенню президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони. Дату, коли засідання відбудеться, наразі не повідомляють.

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Підліток зарізав усю свою родину

Джерело: поліція Київщини

У Києві сталося моторошне убивство: 16-річний хлопець зарізав своїх мати і батька і 8-річного брата. Декілька днів підліток жив із тілами мертвих рідних у квартирі. Втім, коли на сполох забила бабуся юнака, яка шукала свого сина, вбивця втік.

Як виявили хлопця

Шукати свого сина почала бабуся 16-річного підозрюванго.

Вона запідозрила щось неладне і викликала поліцію. Ті силою відкрили двері і знайшли три трупи з ножовими пораненнями.

Після аналізу і оперативно-пошукових заходів з'ясували, що причетний старший син загиблого подружжя.

На розшук зловмисника підняли увесь особовий склад Дарницького управління поліції.

Підлітка затримали неподалік від житла, де він зарізав всю власну сім'ю.



Хлопця знайшли неподалік від квартири, де знайшли тіла його рідних

Після затримання хлопець пояснив, що його "перемкнуло" та він не знав що робити далі, а молодшому брату давав "останній шанс", однак він не виправився. Слідство триває, а хлопцю загрожує довічне ув'язнення.

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Верховна Рада провела позачергове засідання

Джерело: 24 канал

Після пленарного засідання, на якому розглядали "поправковий спам" до земельної реформи, народні депутати провели позачергове засідання. На ньому ухвалили низку рішень, що стосують різних сфер життєдіяльності українців.

Що ухвалила Рада на засіданні 27 квітня

Із найочікуванішого – законопроєкт щодо заочного засудження. Він остаточно врегулює процедуру для розгляду у судах "справ Майдану" і дозволять засудити втікача Януковича і його посіпак.

Депутати підтримали законопроєкт про молодіжну політику. Ним окреслили основні засади і пріоритети політики щодо молоді. До того ж, повернули максимальну межу "молодіжного" віку до 35 років.

У другому читанні та в цілому – проєкт закону №3985 щодо впровадження системи "Суд у смартфоні".

Ухвалила зміни до закону "Про суддів та судоустрій". Таким чином, у Службі судової охорони запровадять держслужбу, за яку і нараховуватимуть по-іншому стаж.

У першому читанні погодила збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими і апеляційними судами. Збільшити фінансування судів хочуть на 600 мільйонів гривень, які планують взяти з грошей, які призначалися на підготовку паралімпійців і дефлімпійців.

Зазначимо: на цьому засіданні одним з перших Рада розглядала проєкт постанови про бездіяльність влади з боротьбою проти COVID-19. Ініціаторами законопроєкту стали 15 депутатів із "Європейської Солідарності" та "Голосу". Вони вимагали скликати РНБО і запросити туди керівників фракцій, а також хотіли висловити недовіру владі щодо боротьби з коронавірусом.

Проте цей законопроєкт провалили: лише 115 "за".