Головні новини 3 червня: доля законопроєкту про е-декларування, податки Facebook і Google

Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях, Зеленський заявив, що ветуватиме документ. Facebook і Google сплачуватимуть податки в Україні. Суд дозволив спецрозслідування щодо Януковича в справі про захоплення влади. Відомий попередній перелік питань, які розгляне Рада з нацбезпеки і оборони. Такими були головні новини за четвер, 3 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях

Джерело: 24 канал

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях чиновників.

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За законопроєкт №4651 проголосували 307 народних депутатів, проти були 8 членів "Опозиційної платформи – За життя".

Деталі документу

Чиновники, які не внесуть у декларацію інформацію про активи та нерухомість на суму від 1 мільйона 135 тисяч до 4 мільйонів 540 тисяч, можуть отримати покарання у вигляді:

штрафу у розмірі 51 000 – 68 000 гривень;

громадських робіт на строк від 150 до 240 годин;

позбавлення волі терміном до 2 років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Якщо ж вартість незадекларованого становитиме більше ніж 4 мільйони 540 тисяч, то штраф за порушення буде більшим:

від 68 до 85 тисяч гривень;

та усі попередні види покарання.

Крім того, особа, яка вчинила порушення за цією статтею, не зможе бути звільнена від кримінальної відповідальності. Навіть, якщо вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду.

Законопроєкт розкритикували: за що

У Центрі протидії корупції зазначили, що документ схвалили з 2 поправками нардепів від "Слуги народу". Перша – унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів. Тепер зазначати майно, яким володіє член сім'ї, треба лише в тому випадку, якщо він сам надав таку інформацію декларанту.

Друга поправка скасовує тюремне ув'язнення, якщо чиновник умисно не подасть декларацію. У ЦПК зазначили, що така редакція законопроєкту робить ситуацію гіршою, аніж було до того.

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Заява НАБУ та НАЗК

Після прийняття документу Радою НАЗК та НАБУ звернулися до Володимира Зеленського з проханням ветувати документ.

"Початкова мета законопроєкту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню у декларації, Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів", – зазначив Олександр Новіков.

Реакція Зеленського

Згодом в Офісі Президента повідомили, що Зеленський ветуватиме цей документ та додали, що глава держави неодноразово наголошував на необхідності ухвалення законопроєкту про відновлення справедливої кримінальної відповідальності за умисне неподання декларації та внесення до неї свідомо недостовірних відомостей.

Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроєкт на розгляд парламенту,

– зазначив президент.

Він додав, що потрібно встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням.

Податки Facebook і Google

У жовтні 2020 року Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Це викликало обурення деяких українських політиків та міжнародної спільноти. Тому президент ініціював законопроєкт №4651, який повертає тюремне ув'язнення для порушників.

Джерело: 24 канал

Рада проголосувала за законопроєкт, який зобов'яже світових техногігантів сплачувати ПДВ за надання електронних послуг в Україні.

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За документ свої голоси віддали 283 нардепи. Законопроєкт передбачає спрощений і добровільний порядок сплати ПДВ нерезидентами. Мовиться про міжнародні компанії, які діють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі.

Деталі законопроєкту

Документ передбачає, що кожен нерезидент, який протягом календарного року постачає електронні послуги на суму понад 1 мільйон гривень, повинен:

зареєструватися у Кабінеті платника податку на електронному сервісі "ПДВ для осіб нерезидентів",

скласти спрощену податкову декларацію,

сплатити ПДВ у розмірі 20%.

У випадку, якщо нерезидент не зареєструється як платник ПДВ – на нього накладуть штраф у розмірі 100% вартості наданих послуг.

Що отримає Україна та як це вплине на користувачів

За попередніми підрахунками, бюджет може отримати додаткові 3 мільярди гривень щорічно. Однак це може призвести до зростання цін на їхні послуги.

Автори закону запевняють, що користувачів це не зачепить жодним чином. Однак податки все ж вплинуть на них, особливо тих, які користуються послугами інтернет-компаній для просування малого бізнесу.

Які електронні послуги оподатковуватимуться

постачання зображень або текстів, зокрема фотографій, електронних книжок і журналів;

постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх і розважальних електронних ресурсів;

надання в користування хмарних технологій;

постачання (передавання прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення й електронного обладнання;

надання рекламних послуг в інтернеті, мобільних додатках і в інших електронних ресурсах.

Спецрозслідування щодо Януковича

Дія закону, зокрема, стосуватиметься компаній Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg.

Джерело: Офіс генпрокурора

Шевченківський районний суд Києва дозволив здійснювати спеціальне досудове розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича.

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Деталі справи президента-втікача

Мовиться про справу, за якою Януковича звинувачують у захопленні державної влади. Як пояснили в Офісі генпрокурора, таке рішення суду дозволяє стороні обвинувачення проводити розслідування проти Януковича навіть за його відсутності.

У межах провадження слідчі розслідуватимуть обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом дій, якими він фактично збільшив обсяг своїх владних повноважень. Януковича звинувачують за статтею 109 про захоплення державної влади.

До слова, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Януковичу у вчиненні державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Попередній порядок денний засідання РНБО

Після втечі експрезидента до Росії у 2014 році українські правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень.

Джерело: 24 канал

Чергове засідання РНБО відбудеться 4 червня. З'явився попередній перелік питань, які можуть розглянути на ньому.

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Які питання розгляне РНБО 4 червня

Раніше в РНБО офіційно повідомляли, що питань у переліку буде 8. Втім, як і завжди, їхній зміст не оприлюднили. Голова підкомітету з держбезпеки й оборони Верховної Ради Ірина Верещук розповіла журналістам, що РНБО збирається обговорити:

введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка,

питання НАТО,

земельну реформу,

безпекові питання щодо Криму та Донбасу.

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти Лукашенка і його прибічників. 28 травня його передали РНБО.