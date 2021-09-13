ДТП з українцями у Туреччині, судову реформу заблокували: головні новини 13 вересня

Автобус з українськими туристами потрапив у ДТП у Туреччині. Під час голосування за 3 членів Етичної ради заблокували судову реформу. Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже невдовзі введуть жовту зону. Дані про понад 50 мільйонів українців "злили" у мережу. Такими були головні новини 13 вересня.

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ДТП з українцями у Туреччині

Джерело: DHA

Вранці 13 вересня автобус з українськими туристами потрапив у ДТП поблизу містечка Ментеше у провінції Мугла. Жертвою аварії стала 1 людина. Окрім того, відомо про 35 постраждалих.

За словами керівника консульського відділу посольства України в Туреччині Андрія Білика, у постраждалої українки діагностували відкритий перелом. Її оперують.

Усі інші громадяни України зазнали легких ушкоджень. Частину постраждалих вже розвезли по готелях.

Загрози життю жодному українцю немає,

– наголосив Білик.

Деталі ДТП

Автобус з українцями прямував за маршрутом з Бодрума до Денізлі. У салоні перебувала 41 людина.

Під час руху у водія стався серцевий напад. Некерований транспорт виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автобусом, який перевозив студентів.

Аварія сталася близько 7:30.

Водій туристичного автобуса помер на місці події.

Місцеві правоохоронці розпочали розслідування.



Фото з місця ДТП / DHA

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Блокування судової реформи

Джерело: 24 канал

Станом на 13 вересня Рада суддів України так і не змогла обрати 3 членів Етичної ради. Їхнє завдання – оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Голосування відбулося

За декілька днів до голосування у Центрі протидії корупції попередили, що судову реформу спробують зірвати

Участь у голосуванні взяли 26 членів Ради суддів.

Щоб кандидат зміг стати членом Етичної ради, йому необхідно було набрати щонайменше 14 голосів. Водночас 16 членів Ради проголосували "проти всіх". Це заблокувало проведення судової реформи.

Претендентами на посади були:

Микола Голотов – суддя апеляційної палати ВАКС;

Василь Колюба – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду;

Ганна Вронська – суддя Верховного суду;

Микола Кіпчарський – суддя Пустомитівського районного суду Львівської області.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що не допустить "блокування найголовнішої реформи країни". Президент наголосив: він обіцяв українцям її реалізацію.

Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч,

– повідомив Зеленський.

Український лідер також зауважив, що не дозволить суддям позбавити українців права на справедливість.

Коментар "слуги" Маслова

Нардеп від "Слуги народу" Денис Маслов запевнив: події 13 вересня лише затримують переформатування судової реформи. Водночас воно безперечно відбудеться.

За словами політика, зрештою Етична рада буде сформована. Наразі головне втамувати емоції та прийти до консенсусу.

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Жовту зону в Україні введуть вже невдовзі

Джерело: Кабмін

Під час селекторної наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна "найближчим часом перейде до жовтої зони". За словами політика, ключовим наразі є прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників освітніх закладів.

Профільні міністерства мають активно пропрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближчим часом країна перейде до жовтої зони,

– наголосив Шмигаль.

Пріоритетною темою наради стало внесення ключових змін до постанови Кабміну №1236.

Заява Ляшка

За добу 12 вересня в Україні виявили 1 205 нових заражених коронавірусом . Серед них – 149 дітей.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко запропонував, щоб обмеження жовтої й червоної зони епідемічної небезпеки не поширювалися на заклади, в яких колектив та відвідувачі мають:

паспорт вакцинації;

негативний результат ПЛР-тесту, дійсний упродовж 72 годин;

довідку про те, що упродовж кількох останніх місяців перехворіли коронавірусом.

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Дані про українців "злили" у мережу

Джерело: Офіс омбудсмена

За даними Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, у мережу "злили" 53 мільйони записів про персональні дані українців. Інформацію виявили на вебсайті, назву якого не розкривають.

В Офісі омбудсмена наголосили, що вже направили правоохоронцям лист для відкриття кримінального провадження.

Які персональні дані українців "злили"

Прізвище, ім'я та по батькові;

дата народження;

номер телефону;

населений пункт;

вулиця.

Які країни найчастіше цікавлять українців

Джерело: фейсбук МЗС України

Онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів, відвідали вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС України оприлюднили список країн, якими найчастіше цікавляться українці.

Цей ресурс ми створили минулого року, і за цей час він став одним із найбільш популярних онлайн-інструментів для планування подорожей,

– наголосили у відомстві.

Найчастіше українці стежать за:

Польщею;

Італією;

Іспанією;

Туреччиною;

Грецією;

Німеччиною;

Чехією;

Францією;

Португалією;

Кіпром.

Допис МЗС України:

Інтерактивною картою МЗС з моменту запуску скористалися вже 10 мільйонів разів.

Цей ресурс ми створили минулого року і за цей час він став одним із найбільш популярних онлайн-інструментів для планування подорожей. За допомогою карти користувачі можуть отримати найсвіжішу і офіційну інформацію.

Топ 10 країн, які найчастіше переглядають на карті:

Польща

Італія

Іспанія

Туреччина

Греція

Німеччина

Чехія

Франція

Португалія

Кіпр

Попри пандемію, наразі більшість популярних туристичних напрямків доступні українцям. Проте, правила в'їзду постійно змінюються. Десь для в'їзду достатньо пред'явити підтверджуючі документи про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 чи негативний результат ПЛР-тесту, а кудись потрапити можливо лише за умови проходження карантину. Тож всім рекомендуємо користуватися нашою картою.