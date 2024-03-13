Новий проєкт про мобілізацію: на якому етапі розгляд, які правки вже відхилили

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону про мобілізацію. Наразі перед другим читанням законопроєкт розглядає комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Члени комітету 13 березня мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію, проте засідання скасували. Нардеп та член комітету Олександр Федієнко розповів в ефірі телемарафону, що засідання перенесли, пише 24 Канал.

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На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію

Нардеп від "Слуги народу" розповів, що комітет працює без вихідних. За його словами, члени комітету спочатку розглядав блоки, які містили певні правки. Їх комітет або враховував, або частково враховував, або ні.

Якщо ж нардеп, який подав правки, наполягав на них, то міг прийти на комітет та відстоювати їх. Тоді комітет або враховував правки, або ні.

Щодня будемо розглядати близько 300 правок. Якщо депутати приходять на захист своїх правок, а вчора (12 березня – 24 Канал) багато депутатів не прийшло на захист правок, комітет буде їх слухати, розглядати, підтримувати або не підтримувати,

– заявив нардеп.

Він додав, що комітет відхилив дискримінаційні правки та залишив норму стосовно обмеження керування транспортним засобом. За словами нардепа, сам закон вибудовується з погляду норм права як рамковий механізм, а спосіб виконання вже визначатимуть підзаконні документи.

Олександр Федієнко розповів, що, згідно з проєктом закону, ухилянтом військовозобов'язаного може визнати ТЦК та СП, а судом передбачається обмеження прав. Проте комітет скасував ці обмеження.

Народний депутат зауважив, що комітет відхилив правки, які передбачали обмеження на користування банківськими картками.

"Бо це знову ж таки призвело до того, що люди почали знімати готівку з банківських рахунків", – зауважив нардеп.

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Комітет розглядає правки до законопроєкту про мобілізацію

У комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепи подали понад 4 тисячі правок щодо проєкту закону про мобілізацію. Комітет почав розглядати 4 195 правок 27 лютого 2024 року.

Депутат від партії "Слуга народу" Юрій Здебський зауважив, що комітет Ради не прибрав обмеження для ухилянтів з законопроєкту. Хоча перед цим нардепка Ірина Фріз заявила, що комітет виключив обмеження для ухилянтів.