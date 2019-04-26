Новий антирекорд: на засідання у Раду прийшло 10 депутатів

На засідання парламенту у п'ятницю, 26 квітня, прийшло 10 депутатів з 423-х. Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 14 травня – після свят.

За словами депутата від "Народного фронту" Леоніда Ємця, це абсолютний антирекорд Верховної Ради. Він вважає, аби парламент не стояв порожнім, треба змінити виборчу систему.

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Емець переконаний, що однією політичною силою новообраного президента Володимира Зеленського позитивних змін у цьому питанні не досягти. Єдиний вихід – відкриті виборчі списки.

Якщо новий склад парламенту буде обраний за старою виборчою системою, картинка сильно не зміниться. Ну буде тут сидіти 100-150 відповідальних депутатів. А толку? Треба мінімум 226 для прийняття хоч якогось рішення. Потрібно змінити виборчу систему,

– заявив він.

А депутатам таки було, що обговорити у п'ятницю. На цьому пленарному засіданні, спікер Ради Андрій Парубій повідомив, що у парламенті зареєстровано вже 4 проекти постанови про скасування результатів голосування у другому читанні і в цілому законопроекту про українську мову.