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Новий смартфон Infinix Hot 6 Pro з подвійною камерою коштує 3 тисячі гривень

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Бюджетний Infinix Hot 6 Pro
Бюджетний Infinix Hot 6 Pro / gizmochina.com

Компанія Infinix представила новий бюджетний смартфон із серії Hot – Infinix Hot 6 Pro. Пристрій має подвійну основну камеру, функцію розблокування по обличчю та при цьому дуже доступну ціну.

Про це повідомляє gizmochina.

Infinix Hot 6 Pro отримав 5,99-дюймовий 2.5D дисплей з роздільною здатністю HD + (1440 x 720 пікселів) і співвідношенням сторін 18: 9. Також інженери оснастили смартфон 4-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 425 з тактовою частотою 1.4 ГГц і графічним процесором Adreno 308.

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Пристрій отримав 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Окрім того, він має слот для карт microSD. Що стосується зйомки, то основна камера має два модулі на13 Мп і 2 Мп. Фронтальна камера має 5Мп та світлодіодний спалах і діафрагму f/2.0.

Розблокувати пристрій можна за допомогою сканера відбитків пальців або за допомогою функції Face Unlock.

Infinix Hot 6 Pro працює під управлінням прошивки XOS 3.2 на базі ОС Android 8.0 Oreo.

Роботу смартфона забезпечує батарея ємністю 4000 мАг. Новинку можна придбати у трьох кольорах: червоному, чорному та золотистому.

При усьому цьому функціоналі коштує Infinix Hot 6 Pro 7999 рупій – еквівалентно 117 доларів або трохи більше 3 тисяч гривень.

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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