Нудило, а потім почались конвульсії: усе, що відомо про смерть Полякова

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. У соцмережах повідомляють, що від нього несло алкоголем, а нардепи тим часом не пов'язують його смерть з професійною діяльністю.

Як повідомляє патрульна поліція Києва, Антона Полякова знайшли у таксі. Поліція спинила його водія за порушення правил дорожнього руху майже одразу після того, як він підібрав пасажира.

Нагадаємо Стало зле в таксі: нардепа Антона Полякова виявили мертвим

Знайшли непритомним в таксі

Поліція, спілкуючись із водієм, помітила на задньому сидінні непритомного чоловіка. Водій розповів, що це пасажир, якого він взявся підвезти із зупинки.

Патрульні терміново викликали швидку і витягли пасажира з авто, щоб покласти у стабільне положення. У нього не було пульсу та дихання. Правоохоронці робили серцево-легеневу реанімацію, згодом її продовжили медики. Втім, зусилля були марними – Поляков помер.

У телеграм-каналі "Монастир" опублікували фото з місця трагічного інциденту. Канал повідомляє, що нардеп був п'яним і ледве тримався на ногах. Так начебто стверджує водій таксі.



Поляков знепритомнів по дорозі в таксі / Фото з телеграм-каналу "Монастир"

Як повідомила нардепка Галина Янченко, Антона Полякова нудило. Згодом у нього почалися конвульсії.

Сліди на шиї

Посилаючись на свої джерела, видання "Цензор.нет", повідомляє, що у Антона Полякова були сліди на шиї. Судмедексперти попередньо пов'язують їх зі слідами від ланцюжка. Вони начебто могли з'явиться, коли нардепа витягали з машини. Інших пошкоджень на тілі нардепа не знайшли.

Крім того, за даними ЗМІ, на задньому сидінні таксі були сліди блювоти.

Причини показав розтин

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що усі цінні речі і документи Полякова були на місці. Причини смерті встановлюватимуть під час розтину. Автомобіль вже оглянули і вилучили, водія допитують.

Мої співчуття близьким Антона Полякова і запевнення, що ми швидко і об'єктивно знайдемо істину,

– написала генпрокурорка.

Тим часом народна депутатка Юлія Гришина в ефірі одного з телеканалів заявила, що не вважає смерть Антона Полякова пов'язаною з його професійною діяльністю.

В принципі цю версію підтверджує і прокуратура. За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Детальніше Назвали попередню причину смерті Полякова в Києві

Діяльність Полякова у Раді

Антон Поляков із Чернігова пройшов у Раду від партії "Слуга народу".

15 листопада 2019 року нардепа виключили з фракції. Мотив – не голосування так, як погоджено у фракції.

Окрім неугодного "Слузі народу" голосування, Поляков відзначився тим, що підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці.

16 грудня Поляков подав заяву про вихід з партії.

Поляков запам'ятався тим, що подав 6 000 правок до другого читання законопроєкту про банки.