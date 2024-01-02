Прилетіло прямо у двір: у Харкові під час масованої атаки постраждав працівник швидкої

У Харкові 2 січня пролунало 4 вибухи. Влада повідомила про удари С-300 та "Кинджалами". Ракети вдарили по центральній частині Харкова. Відомо про багатьох постраждалих.

На місцях уже працюють екстрені служби. За повідомленням кореспондентки 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, подекуди у районах Харкова відключені комунікації задля безпеки роботи рятувальників.

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Обстріл Харкова

Російські ракети прилетіли по житлових кварталах Харкова: знищено багатоповерхівки, великий спортивний об'єкт, банки, магазини та кав'ярні. Під ударами опинився Шевченківський район – самісінький центр міста.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

На жаль, у Харкові вже відомо про багатьох поранених. Станом на 10:38 ранку відомо про 44 поранених, з них – двоє дітей. 17 потерпілих госпіталізували. Одна жінка померла внаслідок атаки. Найімовірніше, страшні цифри ще зростатимуть.

Сусіди повідомили, що серед постраждалих – працівник швидкої. Він саме сідав у машину та їхав на роботу, коли прилетіло у його двір. У нього, наскільки відомо зараз, травматична ампутація руки,

– повідомила Анна Черненко.

За словами кореспондентки 24 Каналу, ця атака дуже схожа до перших обстрілів Харкова. Місто зазнало серйозних руйнувань. На місцях працюють екстрені служби та комунальники.

Місто після атаки

Деякі харківські квартали зараз відключені від електрики та газу на час, поки триває перевірка. Є сподівання, що всі комунікації знову під'єднають у кілька найближчих годин.

До слова, в пошкоджених будинках уже починають вставляти тимчасові вікна, закривати їх фанерою, захисною плівкою. Хоч після атаки 29 та 30 грудня саме ці райони уже завершували роботи.

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