У Харкові зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, – мер міста

Росіяни продовжують безупинно вражати українську критичну інфраструктуру. В особливо складному становищі опинився Харків.

Останнім часом ворог посилив обстріли України. Чи не кожні два – три дні окупанти підіймали у небо винищувачі Ту-95. Що ж до традиційних нічних ударів "Шахедами", то вони теж стали масованішими.

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Окупанти хочуть нас залякати

Під постійним вогнем противника перебуває прикордонне місто Харків. За словами мера Ігоря Терехова, опісля масованої атаки 22 березня у місті зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура. Приватна теж зазнала значних руйнувань.

Терехов каже, що не знає причин збільшення ударів. Переконує: якщо ж намір ворога – залякати українців, то у нього нічого не вийде. Адже Харків переживав і набагато важкі часи за два роки повномасштабного вторгнення.

Був період, коли з двохмільйонного населення залишалося 300 000.

Втім, мер визнає, що наразі ситуація для енергетичної галузі дуже важка. Під час атаки 22 березня Росія випустила по Харкову понад 20 ракет. Ними вона зруйнувала всі трансформаторні підстанції, пошкодила ТЕЦ.

Внаслідок пошкодження майже все місто залишилося без світла. Зараз вже електроенергію повернули в домівки. Втім, відновити зруйновані потужності непросто. У місті вимушено ввели погодинні графіки відключення світла та відмовилися від освітлення вулиць.

Збитки на десятки мільярдів

Від початку війни у Харкові щодня з'являються нові руїни. Терехов зазначає, що для того, аби відновити та відбудувати те, що окупанти знищили, потрібно вже понад 10 мільярдів доларів.

Північна Салтівка – це біль всієї країни. Там практично немає жодного багатоповерхового будинку, який би не постраждав,

– розповів мер.

Він наголосив, що Росія бреше, коли каже, що б'є по військових об'єктах. Вогонь її ударів охоплює переважно цивільну інфраструктуру.