"Ще кілька метрів – і нас би дістало": росіяни цинічно вгатили біля будинків у Харкові

Минулої доби в Харківській області була занадто складна ситуація. Внаслідок обстрілів загинули 2 людей. Також ворожа ракета влучила в центр міста.

Якщо раніше від атак ворога частіше страждали жителі Харківської області, то цього разу він обстріляв Харків – а саме одну з центральних вулиць – Римарську. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Ворог накрив з РСЗВ "Смерч"

На жаль, цієї доби не обійшлося без жертв. Внаслідок обстрілів окупантів приватного будинку в Печенігах загинула 52-річна жінка. В Балаклії також помер 57-річний чоловік, коли ворог накрив з РСЗВ "Смерч" приватний сектор, де він мешкав.

В цьому місці не було жодного підприємства, не говорячи вже про склади, бази чи щось подібне. Також через обстріли було поранено 9 людей. Зокрема постраждали 58-річний чоловік та 54-річна жінка у Великому Бурлуку.

Також минулої доби під обстрілами опинився Вовчанськ та Ківшарівка, де було пошкоджено медзаклад.

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"Нам ще пощастило"

Близько опівночі окупанти завдали удару й по Харкову із ЗРК С-300 – з боку Бєлгородщини. Вдарили по парковці аеропорту в Слобідському району, а також обстріляли центр міста.

Внаслідок цього просто посеред вулиці Римарської утворилась велика вирва. Комунальні служби наразі вулицю вже прибрали та почали ремонтувати водопровід, який було перебито ракетою.

На щастя, жертв та поранених немає, адже від вирви до будівель поруч – лічені метри,

– повідомила Анна Черненко.

Від удару ракети дуже багато повилітало вікон, повибивало дверей. Але основне влучання було в асфальтове полотно. Також пошкодженні вікна в Харківському театрі ім. Шевченка та в гімназії, якій вже понад 160 років.

Харків'яни не можуть досі оговтатися від нічних обстрілів, хоча й не втрачають самовладання.

Вночі, в темряві, було страшно. Але зараз вже все добре. Нам ще пощастило. Ще б 20 метрів у бік і особливо точна зброя нас би дістала. Все переживемо,

– розповів Володимир.

Володимир вважає, що йому пощастило під час обстрілів Харкова /Скриншот 24 Канал

Олексій додав, що вночі він не встиг злякатися так швидко все відбулося.

"От залишки люка з вулиці у подвір'я будинку прилетіли", – пояснив він, вказуючи на уламки.

Уламки люка, які прилетіли у двір Олексія / Скриншот 24 Канал

Нагадаємо, що коли на початку березня центр Харкова вже був під ударами росіян, і вулиця Римарська також постраждала. З того часу багато будівель було відремонтовано, люди повернулися до осель. І якби ракети влучила в ці споруди, сталась б більша трагедія.

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Оскільки інтенсивність обстрілів Харківщини збільшилась останнім часом, місцева влада розглядає можливість примусової евакуації з прикордонних населених пунктів дітей та людей похилого віку. Це стосується тих місць, де обстановка з обстрілами значно погіршується.

Крім того, в Харківській області фіксується велика мінна небезпека. 2 червня поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району підірвався автомобіль, в якому перебувало 4 людей. 37-річна жінка загинула на місці трагедії, а троє дітей – дівчинки 12 та 15 років та 12-річний хлопчик — зазнали важких поранень.

Водночас за повідомлення Генштабу, на територію Харківської області з Росії намагалась проникнути ворожа ДРГ. Проте спроба окупантів зайти на територію України через держкордон в районі Зеленого виявилась невдалою. Українські сили оборони рішуче зупинили їхній рух.