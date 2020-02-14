Ірландія може об'єднатися протягом 10 років, – The Economist

Ірландія та Північна Ірландія приблизно у найближчі 10 років можуть об’єднатися. Про це свідчить перемога на виборах партії, яка домагається референдуму про об'єднання Ірландії.

Видання The Economist зазначає, що тема об'єднання набула особливо значення після Brexit.

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8 лютого лівоцентристи-націоналісти партії Sinn Fein, яка активна на всьому острові і домагається референдуму про об'єднання, отримала найкращий результат на виборах в республіці.

Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з ЄС: скорочено від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії в Євросоюзі. 51,9% громадян, які взяли участь в голосуванні, виявили бажання вийти з Євроспільноти. Це мало статися ще 29 березня 2019 року, однак після трьох провальних голосувань з приводу договору про Brexit, терміни перенесли на 31 січня 2020 року.

Як на Brexit відреагували в Ірландії

Жителі Північної Ірландії не підтримали Brexit у 2016 році. Все через мирний процес з Ірландією. Членство в Євросоюзі дозволяло ірландцям та північним ірландцям почуватися об'єднаними. Однак, тепер навіть така ілюзорна єдність може зникнути.

Це лише початок. У наступні роки на нас очікує багато змін. Гадаю, на це піде щонайменше три роки,

– відзначив раніше житель Північної Ірландії Браян Ларкін.

Зауважимо, що питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією було одним із найгостріших під час ухвалення угоди про Brexit. Зрештою, Лондон та Брюссель домовилися узгодити його протягом перехідного періоду, який діятиме до кінця 2020 року.

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