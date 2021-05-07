У центрі Одеси на вулиці Кінній сталася надзвичайна ситуація. Мешканці одного з будинків начебто виявили на газовій трубі примотану бойову гранату.

Це сталося увечері 6 травня. Люди одразу повідомили правоохоронцям про небезпечну знахідку.

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В Одесі на будинку виявили розтяжку з гранатою: що відомо

6 травня у вечері до поліції повідомили про мінування газової труби у будинку на вулиці Кінна, 11 в Одесі.

у будинку на вулиці Кінна, 11 в Одесі. На місце прибули лікарі, правоохоронці та працівники ДСНС (Державної служби з надзвичайних ситуацій).

Мешканців будинку евакуювали на вулицю, вхід у будинок огородили стоп-стрічкою.

Наразі офіційних коментарів про ситуацію від надзвичайників не було. Подробиці відомі тільки зі слів свідків.

За їх словами, на газовій трубі будинку знайшли примотаною бойову гранату.

А до гранати була приєднаною розтяжка, сполучена з вхідними дверми однієї з квартир.

У квартирі ж мешкає одна дівчина.

Місцеві кажуть, що у будинку не живуть ані громадські активісти, ані кримінальні елементи. Тож навіть припущень не мають, хто і навіщо створив цю надзвичайну ситуацію.

Після півночі 7 травня вибухотехніки пішли з будинку. Чи насправді виявили вони там гранату – не відомо.

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