В Одесі поліцейські затримали чоловіка, одягненого у футболку зі зображенням комуністичної символіки. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про виготовлення чи поширення комуністичної чи нацистської символіки.

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Чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській в одязі зі зображенням комуністичної символіки. Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції,

– повідомили правоохоронці.

Підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років з можливістю конфіскації майна.

Нагадаємо! Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила пакет законів про декомунізацію. Відтоді боротьба з радянським минулим стала частиною офіційної політики України.

Закон про декомунізацію: що передбачає