В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою
В Одесі поліцейські затримали чоловіка, одягненого у футболку зі зображенням комуністичної символіки. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.
Джерело:пресслужба МВС
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про виготовлення чи поширення комуністичної чи нацистської символіки.
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Чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській в одязі зі зображенням комуністичної символіки. Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції,
– повідомили правоохоронці.
Підозрюваному загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років з можливістю конфіскації майна.
Закон про декомунізацію: що передбачає
- По всій території України забороняється виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму.
- Порушникам закону загрожує обмеження волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
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