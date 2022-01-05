Одіозний нардеп Шевченко приїхав у Казахстан: чекає "введення російських військ"

Скандальний український народний депутат Євген Шевченко на тлі протестів приїхав у Казахстан. Він зробив неоднозначні заяви та навіть сказав, що чекає на "введення російських військ".

Шевченко вважає, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв "не втримає ситуацію".

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Він нагадав, що Казахстан є членом Організації договору про колективну безпеку.

Не забуваймо, Казахстан – член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан,

– заявив Шевченко.

Потім нардеп додав, що "ОДКБ йде на допомогу Казахстану". Він закликав навести Конституційний лад.

Що таке ОДКБ? Організацію договору про колективну безпеку ще називають Ташкентським договором. Це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Шевченко приїхав у Казахстан

5 січня нардеп оприлюднив відео біля Сенату та резиденції президента Казахстану. Шевченко сказав лише, що холодно, але причину свого візиту не пояснив.

Шевченко приїхав у Казахстан, дивіться відео:

Чим відомий Шевченко

Нардеп часто втрапляв у скандали через прихильність до режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Ще коли у Білорусі були активні протести у серпні 2020 року, Шевченко закликав пробачити Лукашенку "його гріхи". Потім нардеп поїхав на зустріч до політика, заявивши, що для нього це велика честь.

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