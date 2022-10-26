Чому Путіну вигідно оголосити воєнний стан в Росії: оглядач розкрив головний страх глави Кремля

Після невдач на фронті Кремль може оголосити воєнний стан на всій території Росії. Раніше Путін підписав указ про запровадження такого режиму на тимчасово окупованих українських територіях.

У Кремлі хочуть ще дужче "затягнути гайки" й унеможливити формування опозиційних настроїв. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Експерт зазначив, що воєнний стан потрібен Росії не для того, щоб відмобілізувати населення, а щоб збільшити контроль над своїми громадянами.

Коли вводили ефемерний "воєнний стан" на тимчасово окупованих українських територіях, там репресії вже були. То був перший крок до того, щоб цей стан вводити на всій території Росії, бо Кремлю дуже потрібен повний контроль над населенням,

– пояснив оглядач.

За його словами, після початку "часткової мобілізації" з Росії тікали більше чоловіків, "ніж встигали репресивно затягати до військкоматів".

"Вони приблизно 150 – 160 тисяч росіян мобілізували, хоча кажуть, що понад 200 тисяч. Водночас понад 700 тисяч втекли з країни. Ось це дуже важливі показники. Вони закривають країну. Тобто "залізна завіса" буде серйознішою, тому що Путін першочергово побоюється того, що його можуть позбавити влади", – додав аналітик.

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Він переконаний, що навіть росіяни розуміють, що "все йде кардинально не за планом".

"Людей вводять в оману. І коли Росія залишиться без Криму – "плебсу" це не буде подобатись. Тому виникатиме питання, як контролювати майбутню "хаотизацію" країни. Це може використати хтось із путінських керівників силових структур", – резюмував Коваленко.

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