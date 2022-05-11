Окупанти намагаються закріпитися на захоплених територіях Півдня

11 травня 2022 , 07:22
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують здійснювати обстріли українських позицій та намагаються закріпитися.

Згідно з інформацією, на Півдні України російські підрозділи намагаються покращити своє тактичне положення.

Важливо Загрози немає, але й цілі росіян незрозумілі: як у Пентагоні оцінюють ситуацію на Одещині

У Миколаївському напрямку окупанти продовжують обстріл позицій українських захисників та захисниць. 

Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби,
– зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

"На Криворізькому напрямку (ворог – 24 канал) здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії", – додали у Генштабі.

Також, аби закріпитися на захопленій території, російські війська проводять інженерні роботи та створюють нові позиції в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

Останні успіхи Збройних Сил України

  • Кілька днів тому українські захисники на Запоріжжі знову зустріли один з підрозділів морської піхоти Росії, який був спочатку в Київській області. Наші ЗСУ вчергове розгромили російських військових та змусили їх відступити.
  • За добу, 10 травня, російські окупанти здійснили 4 підлі атаки на наші позиції. Оперативно-тактичне угруповання "Схід" впевнено звітує, яких втрат вони понесли через цю помилку.
  • Спроба загарбників піти в наступ на Харківщині зазнала невдачі. Наші мужні воїни дали ворогу таку відсіч, що той почав відступати аж на свою територію.
  • Бійці ЗСУ нещодавно спалили останню версію основного бойового танка окупантів Т-90М. Крім того, українські захисники успішно нищать особовий склад окупаційних військ.
  • Лише за 8 травня вони знищили 51 ворожого військового, вертоліт, кілька безпілотників та багато іншого. Окрім цього, наші бійці успішно розбивали окупантів й 7 травня. Захисники ліквідували 56 російських солдатів та спопелили кілька БТРів.
  • Українські захисники змогли зняти безпілотником неймовірну невдачу російських танкістів. Вони наїхали на міну та все ж залишися цілі, тому продовжили рух і напоролися вже на другу.
  • Оперативне командування "Південь" повідомляє, що впродовж доби наших героям вдалося вразити понад 120 ворожих цілей.

Може бути цікаво – які регіони першими відколються від Росії: дивіться відео

 

Автор: Марія Лелека