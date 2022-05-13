Окупанти забезпечують відхід своїх підрозділів від Харкова, – Генштаб

13 травня 2022 , 18:38
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська зрозуміли, що у них не вийде оточити та захопити Харків, як вони цього очікували, розпочинаючи другу фазу війни. Тож наразі головні сили ворожого командування направлені на виведення своїх підрозділів.

Про це у зведенні від 13 травня повідомляє Генштаб Збройних Сил України. Водночас, за даними відомства, російські війська досі обстрілюють українських захисників в окремих населених пунктах. 

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Ситуація на Слобожанському напрямку

Основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів:

  • Петрівка,
  • Питомник,
  • Руські Тишки,
  • Тернова.
 