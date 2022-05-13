Окупанти забезпечують відхід своїх підрозділів від Харкова, – Генштаб
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські війська зрозуміли, що у них не вийде оточити та захопити Харків, як вони цього очікували, розпочинаючи другу фазу війни. Тож наразі головні сили ворожого командування направлені на виведення своїх підрозділів.
Про це у зведенні від 13 травня повідомляє Генштаб Збройних Сил України. Водночас, за даними відомства, російські війська досі обстрілюють українських захисників в окремих населених пунктах.
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Ситуація на Слобожанському напрямку
Основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.
Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів:
- Петрівка,
- Питомник,
- Руські Тишки,
- Тернова.