Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі і поранені

Окупанти увечері у понеділок, 2 травня, завдали ракетний удар по Одесі. Згодом у місцевій ОВА повідомили, що є загиблі та постраждалі.

Повітряна тривога у місті пролунала близько 18:33. Про відбій повідомили о 19:00.

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Згодом стало відомо, що по Одесі росіяни завдали черговий ракетний удар. Російські окупанти влучили в об'єкти міської інфраструктури. Зокрема, пошкодили одну з релігійних споруд.

Голова ОВА повідомив про загиблих

Максим Марченко – голова Одеської ОВА – повідомив, що внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені.

Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі,

– наголосив Марченко.

В Одесі триває комендантська година

Станом на 2 травня в Одесі триває затяжна комендантська година. Сергій Братчук – речник Одеської ОВА –повідомив, що вона почалася о 22 годині вечора 1 травня й триватиме до 5 ранку 3 травня.

Братчук пояснив, що для російських окупантів 2 травня – сакральна дата. Тому у цей день загарбники можуть скоїти провокації. В Одесі не працює громадський транспорт. Також місцевим жителям заборонили пересуватися власними автівками .

Усі крамниці та ресторани закриті. На вулиці – тиша. Наразі Одесою заборонено переміщатися усім, окрім людей, які забезпечують функціонування міста.

Тим часом Росія намагалася виявити важливі об'єкти Одещини. Марченко повідомив, що 2 травня над морем знищили ворожий безпілотник, який, на щастя, не встиг долетіти до міста. Мовиться про апарат типу "Форпост". Радіус його дії – 400 кілометрів.

Також на світанку 2 травня біля острова Зміїний знищили 2 російських катери типу "Раптор". Це вдалося за допомогою турецьких безпілотників Bayraktar.

Удар по аеропорту "Одеса"

Фотографувати або знімати на відео місце "прильоту" заборонено.

Російські окупанти 30 квітня завдали ракетний удар по міжнародному аеропорту "Одеса". Згодом в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що наразі злітну смугу головного аеропорту регіону вже не можна використовувати за призначенням.

Володимир Зеленський прокоментував цей ракетний удар. Український лідер наголосив: одесити для Росії такі ж вороги, як всі інші українці. Зеленський зауважив, що злітну смугу неодмінно відбудують. Водночас Одеса ніколи не забуде, що росіяни намагалися з нею зробити.

Місцевих жителів просять не ігнорувати тривогу

Братчук закликав місцевих жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги. У регіоні працюють сили ППО. Водночас Росія може завдати по місту ракетні удари.

Братчук наголосив, що в ОВА не хочуть лякати одеситів. Водночас варто бути пильними та дбати про свою безпеку. Речник Одеської ОВА зауважив, що місцева ППО працює дуже добре. Зокрема, оперативно знищують російські літаки.

Також жителям області заборонили відвідувати місцеві пляжі. Вони – заміновані. Людей закликали не вводити себе в обману, що "мені нічого не буде" і "не рване". Жертви вже були.

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