Одружився під час війни: на фронті загинув воїн із Хмельниччини Олег Бохонок

На війні проти російських загарбників загинув військовий ЗСУ Олег Бохонок. Йому назавжди залишилось 26 років.

Олег Бохонок родом із Хмельниччини. Під час повномасштабного вторгнення він встиг одружитись.

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Що відомо про загиблого воїна

Олег Бохонок народився 17 листопада 1996 року в селі Сарнів. Після школи він вчився на радіомеханіка в Підволочиському ліцеї.

Згодом він пішов на строкову службу в Національну гвардію України, а після цього – працював у ТОВ "Агробізнес".

З початку повномасштабного вторгнення Росії Олег пішов служити у ЗСУ. Влітку минулого року захисник одружився зі своєю коханою Іриною.

На жаль, Олег загинув на фронті під час виконання бойового завдання 12 червня біля села Новоданилівка, що на Запоріжжі. У Героя залишилися дружина, батько, бабуся, брати та сестри.



Загиблий Олег Бохонок / фото Волочиська міська рада

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