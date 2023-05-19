У Москві стурбовані хворобою Лукашенка не менше, ніж у Мінську, – російський опозиціонер
Останніми днями в інфопросторі активно обговорюють зовнішній вигляд і стан здоров'я Алєксандра Лукашенка. Вочевидь, диктатор серйозно хворіє.
Фізіологія є фізіологія, вона на усіх по-різному діє. Хтось у 60 років помирає, а хтось – до 100 живе. Кому як пощастить, не завжди медицина допомагає. Про це 24 Каналу сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков.
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У Кремлі занепокоєні
Так, кваліфіковані фахівці можуть вирішити чимало проблем. Зрозуміло, що людина, яка узурпувала владу у Білорусі, може дозволити собі будь-які гроші витратити на своє здоров'я. Проте не завжди це допомагає.
На думку Гудкова, у білоруського диктатора серйозна хвороба. Та навряд чи це отруєння.
Мені здається, у Кремлі схвильовані хворобою Лукашенка не менше, ніж в Мінську. Якщо Лукашенко зараз загнеться, у Білорусі для Путіна будуть серйозні проблеми й випробування. В Росії це дуже добре розуміють,
– зазначив Гудков.
Ба більше, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що "треба бути готовими що будь-якого розвитку подій". Зокрема, йдеться про смерть диктатора.
"Мабуть, не лише ми підозрюємо, що у Лукашенка усе погано зі здоров'ям. Це знають і в штабі Тихановською, і так далі", – резюмував Дмитро Гудков.
Гудков про хворобу Лукашенка: дивіться відео
Що відомо про стан здоров'я Лукашенка
- Самопроголошений президент Білорусі відвідав парад до "дня побєдобєсія" у Москві. Складно було не помітити, що диктатор мав нездоровий вигляд. Ба більше, після 9 травня він перестав з'являтися на публіці.
- Згодом стало зрозуміло, що чутки про погіршення здоров'я Лукашенка не є безпідставними. Вже 13 травня білоруські телеграм-канали повідомили, що диктатора перевезли у президентську клініку в Дроздах.
- Не з'явився Лукашенко і на дні державного прапора Білорусі 14 травня. Замість президента традиційну промову виголосив прем'єр-міністр.
- Та після тривалої паузи Лукашенка такий вирішили "вивести в люди". Так, він нібито завітав до центрального командного пункту ВПС та військ ППО, але, цілком можливо, що фото та відео могли бути підготовлені заздалегідь.
- Як стверджує засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров, хвороба диктатора навряд чи смертельна. Він також переконаний, що Лукашенко вигідний Путіну, тож російський диктатор не зацікавлений у смерті білоруського.