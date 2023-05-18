Лукашенко має дожити до суду: що призведе до повалення режиму в Білорусі

Алєксандру Лукашенку дуже важко приховувати стан свого здоров'я, тому що ненависть мільйонів білорусів фізично його вбиває. За останні два роки він дуже сильно змарнів.

Втім, помирати білоруському диктатору зарано. Він має дожити до суду. Таку думку 24 Каналу озвучив заступник командира білоруського полку Калиновського Вадим Кабанчук.

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Росія має бути зазнати поразки

З іншого боку, режим у Білорусі персоналістський, він вибудуваний під одну фігуру – Лукашенка. Звісно, якби він помер, усю цю систему повалити буде значно легше. Водночас зрозуміло, що за ним стоїть Росія. Саме її поразка є головно передумовою для зміни влади в Білорусі.

Якщо не буде розгрому Росії – а він має бути в Україні, саме це ми наближаємо – повалення режиму і деокупація Білорусі неможливі,

– акцентував заступник командира білоруського полку Калиновського.

Подейкують, що у випадку смерті Лукашенка замість диктатора можуть поставити його сина Ніколая. Але у конституції прописано, що президентові має бути не менше 35 років. Це відомий жарт: "Доколє ви будєтє прєзідєнтам? До Колі і буду".

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Найімовірніше, Росія поставить будь-якого гауляйтера. Прізвище його не настільки важливе – буде Качанова, Вольфовіч чи будь-хто інший. Важливо, що за ними стоїть Росія, яка неодноразово рятувала режим Лукашенка.

Кабанчук розповів, що у 1996 році був присутній на площі, коли Лукашенко вперше змінював під себе конституцію, і, фактично, вводив диктаторські повноваження. Тоді приїхав кремлівський десант.

Ось вже 30 років ми маємо диктатуру у Білорусі. Парламент висловив Лукашенку імпічмент. Ми б тоді його позбулися, але за ним стояла Москва,

– пояснив Кабанчук.

Потенційна загроза не дає провести зміни у Білорусі. Але це, переконаний військовий, обов'язково станеться.

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