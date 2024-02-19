Через смерть Навального: США розглядають впровадження нових санкцій проти Росії

США розмірковують над введенням санкцій проти Росії. Причиною є раптова смерть Олексія Навального у колонії.

Про це повідомив Джо Байден під час зустрічі з журналістами преспулу у Вашингтоні. Зазначимо, що про смерть російського опозиціонера стало відомо вдень 16 лютого.

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Реакція США на смерть Навального

На зустрічі з журналістами Джо Байдена запитали, якими будуть подальші дії США у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Президент Сполучених Штатів зазначив, що ймовірною відповіддю можуть стати санкції.

У нас уже є санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так,

– наголосив Байден.

Зазначимо, що у день смерті політика американський лідер виступив зі зверненням. У своєму виступі Байден назвав відповідальним за вбивство російського президента Владіміра Путіна, зазначивши, що у влади буде "своя історія". Президент США підкреслив, що Путін готовий убивати не лише громадян інших держав, а й власних і закликав забезпечити Україну допомогою.

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