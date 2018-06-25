Ольга Герасим'юк написала заяву на звільнення із Нацради – документ

Журналістка та відома телеведуча Ольга Герасим'юк написала заяву на звільнення із посади заступниці голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

У заяві Герасим'юк, яку оприлюднило "Радіо Свобода", вона зазначила, що просить звільнити її із займаної посади "у зв'язку з неможливостю працювати в обставинах, що сформувались".

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На мій погляд в органі створено неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови. Склалася негативна морально-етична атмосфера, що унеможливлює прозоре колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі. Робота незалежного регулятора помітно політизується,

– написала у своїй заяві Ольга Герасим'юк.

За її словами, "стало можливим поширення з Національної ради офіційним шляхом спотвореної та зманіпульованої інформації, яка носить наклепницький характер".

Герасим'юк наголошує, що "така ситуація руйнує головну мету, якій треба служити – під загрозу ставиться сама суть свободи слова, яка навпаки сьогодні потребує піклування й захисту".

У Нацраді питання відставки Ольги Герасим'юк з посту заступниці глави поки не коментували.



Ольга Герасим'юк написала заяву на звільнення з Нацради

На цю посаду вона була призначена у липні 2014-го.