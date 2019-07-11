Ось як Кремль "виконує" Мінські угоди: МЗС України засудило обстріл автоколони на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ України засудили зухвалий обстріл авто українських військових на Донбасі, внаслідок якого загинув молодший сержант Збройних сил України Антон Фака.

Речниця МЗС України Катерина Зеленко у своєму Twitter заявила, що обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ в районі Гранітного є неприпустимим порушенням Мінських угод.

Читайте також: Зухвалий напад, – Зеленський про смертельний обстріл авто ЗСУ та голови Донецької ВЦА

Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 10 липня 2019 р.

Щодо смертельного обстрілу автоколони висловився також заступник міністра Єгор Божок:

Саме так Кремль "прагне" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться, – наголосив він.

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 липня 2019 р.

Раніше 24 канал повідомляв, що 10 липня в районі Гранітного окупанти обстріляли кортеж новопризначеного глави Донеччини Павла Кириленка. Внаслідок попадання протитанкової ракети у вантажівку КрАЗ загинув український військовий.

Джерела 24 каналу підтвердили, що під обстріл підконтрольних РФ окупантів потрапило авто з колони, в якому їхав новопризначений голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Сам чиновник не постраждав.

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу, головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів Збройних сил, аби виявити та знешкодити диверсійні групи. Бійці ООС мають миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій з боку окупантів проти мирних українців та військових.