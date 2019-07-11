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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Ось як Кремль "виконує" Мінські угоди: МЗС України засудило обстріл автоколони на Донбасі

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      Обстріляна вантажівка українськихв військових біля Гранітного
      Обстріляна вантажівка українськихв військових біля Гранітного / Фото Євгена Назаренка (24 канал)

      У Міністерстві закордонних справ України засудили зухвалий обстріл авто українських військових на Донбасі, внаслідок якого загинув молодший сержант Збройних сил України Антон Фака.

      Речниця МЗС України Катерина Зеленко у своєму Twitter заявила, що обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ в районі Гранітного є неприпустимим порушенням Мінських угод.

      Читайте також: Зухвалий напад, – Зеленський про смертельний обстріл авто ЗСУ та голови Донецької ВЦА

      Щодо смертельного обстрілу автоколони висловився також заступник міністра Єгор Божок:

      Саме так Кремль "прагне" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться, – наголосив він.

      Раніше 24 канал повідомляв, що 10 липня в районі Гранітного окупанти обстріляли кортеж новопризначеного глави Донеччини Павла Кириленка. Внаслідок попадання протитанкової ракети у вантажівку КрАЗ загинув український військовий.

      Джерела 24 каналу підтвердили, що під обстріл підконтрольних РФ окупантів потрапило авто з колони, в якому їхав новопризначений голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Сам чиновник не постраждав.

      Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу, головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів Збройних сил, аби виявити та знешкодити диверсійні групи. Бійці ООС мають миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій з боку окупантів проти мирних українців та військових.

      blog_ava
      Як уникнути укусу змії
      10 липня
      3074
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви МЗС України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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