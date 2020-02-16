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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Особисте життя міністрів, заборона на незвичні імена для дітей – відео тижня

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      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Особисте життя міністрів

      У новому Кабміні є багато неодружених міністрів. Є ті, які не проти нових знайомств, а дехто з них вже має другу половинку, однак розповідати про неї не хоче. Зокрема, прем'єр-міністр Олексій Гончарук – також одинак. Вільне серце й у міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Вона жартує, що на цю "посаду" можна оголосити конкурс.

      Відео про холостяків і холостячок уряду:

      В Україні можуть заборонити називати дітей незвичними іменами

      В Україні дивакуватими іменами називають дітей все частіше. Зокрема, на Закарпатті у школу ходить Янукович, а після Революції Гідності напротивагу йому на Львівщині народився Євромайдан. Дитячий омбудсмен Микола Кулеба досі дискутує з Мін'юстом про те, чи надавати державі можливість забороняти дивні імена.

      Дивіться про можливу заборону дивакуватих імен: відео

      Затримання судна з українцями в Азовському морі

      Маломірне судно з чотирма громадянами України на борту у західній частині Азовського моря затримали російські силовики. Команду корабля затримали на 48 годин до з'ясування обставин. Поліція Автономної республіки Крим і Севастополя уже відкрила кримінальну справу.

      У Криму затримали українське судно – дивіться у відео:

      Важлива умова весілля військового і волонтерки

      Розвідник Олексій Кодьман та волонтерка Олена Белячкова вже третій рік разом. На День Незалежності 24 серпня під час концерту "Океану Ельзи" Олексій освідчився Олені. Щоправда, в нього була умова – відгуляють весілля тоді, коли його побратими повернуться з полону.

      Дивіться відео про історію кохання пари:

      Чому будинки у центрі Києва можуть опинитися в яру

      Через зсув ґрунту у Києві схили з усіма будівлями повзуть вниз. Чиновники заспокоюють, що для столиці – це звична річ. Однак власники землі б'ють на сполох, адже бояться опинитися у земляній пастці.

      Відео про ризики для киян, які живуть у центрі:

       

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини Києва Новини України Новини Криму Відео тижня Україна – Росія Микола Кулеба Кабінет Міністрів України
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