Особисте життя міністрів, заборона на незвичні імена для дітей – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Особисте життя міністрів

У новому Кабміні є багато неодружених міністрів. Є ті, які не проти нових знайомств, а дехто з них вже має другу половинку, однак розповідати про неї не хоче. Зокрема, прем'єр-міністр Олексій Гончарук – також одинак. Вільне серце й у міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Вона жартує, що на цю "посаду" можна оголосити конкурс.

Відео про холостяків і холостячок уряду:

В Україні можуть заборонити називати дітей незвичними іменами

В Україні дивакуватими іменами називають дітей все частіше. Зокрема, на Закарпатті у школу ходить Янукович, а після Революції Гідності напротивагу йому на Львівщині народився Євромайдан. Дитячий омбудсмен Микола Кулеба досі дискутує з Мін'юстом про те, чи надавати державі можливість забороняти дивні імена.

Дивіться про можливу заборону дивакуватих імен: відео

Затримання судна з українцями в Азовському морі

Маломірне судно з чотирма громадянами України на борту у західній частині Азовського моря затримали російські силовики. Команду корабля затримали на 48 годин до з'ясування обставин. Поліція Автономної республіки Крим і Севастополя уже відкрила кримінальну справу.

У Криму затримали українське судно – дивіться у відео:

Важлива умова весілля військового і волонтерки

Розвідник Олексій Кодьман та волонтерка Олена Белячкова вже третій рік разом. На День Незалежності 24 серпня під час концерту "Океану Ельзи" Олексій освідчився Олені. Щоправда, в нього була умова – відгуляють весілля тоді, коли його побратими повернуться з полону.

Дивіться відео про історію кохання пари:

Чому будинки у центрі Києва можуть опинитися в яру

Через зсув ґрунту у Києві схили з усіма будівлями повзуть вниз. Чиновники заспокоюють, що для столиці – це звична річ. Однак власники землі б'ють на сполох, адже бояться опинитися у земляній пастці.

Відео про ризики для киян, які живуть у центрі: