Хотів би посміхатися: як українська ППО зіпсувала настрій Путіна на 9 травня

Росія не досягла бажаних успіхів на фронті до 9 травня. Навіть ракетні обстріли ефективно відбивають наші сили протиповітряної оборони. Усі невдачі Росії пригнічують Владіміра Путіна.

Парад 9 травня у Москві вийшов доволі траурним. Іноземні лідери були пригнічені майбутніми репутаційними втратами через приїзд у Москву, а російський диктатор переймався невдачами російської армії. Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог.

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Зіпсований настрій диктатора

На парад з нагоди 9 травня у Москві в останній момент вирішили приїхати лідери 7 країн Центральної Азії. Мовиться про президентів Казахстану, Киргизстану, Білорусі, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та прем'єра Вірменії.

Очевидно, що цей приїзд став для них неприємною подією. Можливо, через усвідомлення майбутніх репутаційних наслідків перебування поруч із воєнним злочинцем у розшуку.

Публічно багато з них не підтримали російську агресію. А взагалі геополітичну дипломатичну "відмазку" знайти – це не проблема. По-перше, усі відзначили, що приїхали з робочими візитами, тобто протокольно вони вже себе "відмазали". По-друге, вони можуть сказати, що їхали не до Путіна, а на святкування перемоги, яку кували всі наші народи,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Втім понурими були не лише іноземні лідери. Невеселим був і сам російський диктатор. Причиною цього, ймовірно, була невдалий масований обстріл у ніч на 9 травня та бездоганна робота системи ППО України.

"Путіну настрій сьогодні зіпсувала наша протиповітряна оборона, яка блискуче, як і за ніч до того, відбила ракетну атаку. Звісно, йому хотілось 9 травня стояти усміхненим, знаючи що в умовну Верховну Раду прилетів якийсь "Кинджал", але ні. І це ще раз говорить про те, що система ППО, яку нам постачають постійно, все краще та якісніше працюють в Україні", – підкреслив політтехнолог.

Крім того, це великий удар по престижу російського оборонпрому, який заявляє про "аналоговнєтну" зброю, зокрема й гіперзвукову ракету "Кинджал", які начебто ніхто не зможе збити. На практиці все, як виявилось, зовсім інакше.

Масована ракетна атака вночі 9 травня: що відомо

Російські загарбники випустили по Україні 25 крилатих ракет, 23 з яких вдалось збити нашій протиповітряній обороні. Пізніше стало відомо, що одну з крилатих ракет над Києвом збив нацгвардієць з ПЗРК "Ігла".

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, що Україна не може збивати одразу всі ракети, які випускають російські окупанти. Усе через те, що лінія фронту занадто велика, аби Україна змогла покрити всю її територію системами ППО. Крім того, сили ППО потрібно постійно переміщувати, аби ворог не дізнався про їхнє розташування.

Для того, аби вдосконалити наявну систему протиповітряної оборони Україні необхідні винищувачі F-16. Літаки цієї моделі можуть оперативно злітати на загрозливий напрямок і знищувати повітряні цілі.