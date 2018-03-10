Паралімпійські ігри-2018: Людмила Ляшенко виборола першу для України медаль

10 березня у південнокорейському Пхьончані у рамках Паралімпіади-2018 відбулася біатлонна гонка на 6 кілометрів серед спортсменок стоячи. Україна тут була представленою аж чотирма атлетками, а першу для своєї країни нагороду на Іграх здобула Людмила Ляшенко, яка прийшла третьою.

Участь у гонці з українок, окрім Людмили Ляшенко, також брали Богдана Конашук, Ірина Буй і Юлія Батенкова-Бауман . Зауважимо, що Богдана Конашук і Людмила Ляшенко – дебютантки цьогорічної Паралімпіади, 22-річна Ірина Буй на змагання поїхала вдруге, а Юлія Батенкова-Бауман – найтитулованіша атлетка у складі збірної України.

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У підсумку Ляшенко відстрілялась влучно та продемонструвала результат у 18 хвилин і 28,7 секунди, що на 39,8 секунди повільніше, аніж у першої Нейтральної паралімпійської атлетки Катерини Румянцевої (19 хвилин і 26 секунд). Другою ж прийшла також представниця нашої східної сусідки Анна Міленіна, яка показала час у 18 хвилин і 5,2 секунди (+16,3 секунди).

Додамо, четверта сходинка вже була за представницею України — її посіла Юлія Батенкова Бауман (1 промах і 18 хвилин 53,7 секунди). Щодо Ірини Буй та Богдани Конашук, то вони прийшли шостою (1 промах і 19 хвилин 47,9 секунди) та десятою (влучно, 20 хвилин 21,7 секунди) відповідно.



Паралімпіада-2018: Результати біатлонної гонки на 6 кілометрів серед спортсменок стоячи