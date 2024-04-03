У березні Росія випустила по Україні понад 1000 ракет і дронів, – Зеленський просить про Patriot

Окупанти не припиняють нещадний терор українських міст. Президент Зеленський звернувся до союзників із проханням надати нашій країні новітні системи протиповітряної оборони.

Росія продовжує завдавати українцям якомога більше болю, щодня обстрілюючи мирні села і міста. Глава держави заявив, що міжнародні партнери в змозі зупинити цю жорстокість.

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Понад 4000 смертоносних снарядів

Президент розповів, що лише за березень країна – агресорка випустила по Україні понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

Зеленський навів приклад Харкова, який страждає від постійних ударів ракетами, дронами, а тепер ще й КАБами. У місті зруйнована критична інфраструктура, а також звичайні житлові будинки. Понад 100 тисяч харків'ян втратили житло через обстріли. Школи, університети, дитсадки – усе, розтрощене ворожими ударами.

Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам,

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, що у нещодавному великому інтерв'ю західним ЗМІ Зеленський повідомив, що Україна отримувала Patriot лише від країн Європи. США напряму не передавали Києву ці системи.

А у ГУР зазначили, що Москва нарощує виробництво ФАБів. Це авіабомби, які мають потужну руйнівну силу. Аби протидіяти їм, наша держава потребує збільшення кількості систем ППО.

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