Педофіла спіймали на гарячому: 50-літній чоловік займався сексом з 13-літнім хлопцем в авто
У Вишневому під Києвом затримали 50-річного чоловіка, якого піймали на гарячому під час орального сексу з 13-літнім хлопцем. Затриманому вже оголосили підозру за статтею ККУ про розбещення неповнолітніх.
Члени громадського формування "Департамент охорони" у Вишневому біля Києва проїжджали повз автомобіль, припаркований на вулиці Балукова. І при цьому помітили "максимально дивну картину", як пише "Київ Оперативний".
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В автомобілі Lada 50-річний чоловік займався оральним сексом із 13-річним хлопцем. Охоронці зупинилися, затримали чоловіка, викликали поліцію та передали того правоохоронцям.
"Максимально дивну картину" в автомобілі помітили випадково / Фото "Київ Оперативний"
За інформацією "Києва Оперативного", затриманого чоловіка вже помістили до ізолятора тимчасового тримання та оголосили йому підозру за статтею 156 ККУ – мовиться про розбещення неповнолітніх:
- "Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, – карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк".
За попередньою інформацією, 50-річний чоловік займався оральним сексом із підлітком / Фото "Київ Оперативний"
Чоловіка затримали, помістили до ІТТ та оголосили йому підозру / Фото "Київ Оперативний"
Про подальшу долю підлітка наразі нічого не відомо / Фото "Київ Оперативний"
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