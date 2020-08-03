У Вишневому під Києвом затримали 50-річного чоловіка, якого піймали на гарячому під час орального сексу з 13-літнім хлопцем. Затриманому вже оголосили підозру за статтею ККУ про розбещення неповнолітніх.

Члени громадського формування "Департамент охорони" у Вишневому біля Києва проїжджали повз автомобіль, припаркований на вулиці Балукова. І при цьому помітили "максимально дивну картину", як пише "Київ Оперативний".

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В автомобілі Lada 50-річний чоловік займався оральним сексом із 13-річним хлопцем. Охоронці зупинилися, затримали чоловіка, викликали поліцію та передали того правоохоронцям.



"Максимально дивну картину" в автомобілі помітили випадково / Фото "Київ Оперативний"

За інформацією "Києва Оперативного", затриманого чоловіка вже помістили до ізолятора тимчасового тримання та оголосили йому підозру за статтею 156 ККУ – мовиться про розбещення неповнолітніх:

"Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, – карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк".



За попередньою інформацією, 50-річний чоловік займався оральним сексом із підлітком / Фото "Київ Оперативний"



Чоловіка затримали, помістили до ІТТ та оголосили йому підозру / Фото "Київ Оперативний"



Про подальшу долю підлітка наразі нічого не відомо / Фото "Київ Оперативний"

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