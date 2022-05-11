"Пекло, що зійшло на землю": над "Азовсталлю" знову видніється величезний стовп диму
11 травня 2022 , 18:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм Петра Андрющенка
Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь". 11 травня близько 18:00 над заводом знову піднявся величезний стовп чорного диму. Що саме там відбувається – точно невідомо.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в соцмережі.
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За його словами, просто зараз над "Азовсталлю" видніється чорний дим. Маріуполь.
"Пекло, що зійшло на землю. От що мав на увазі Пушилін про розв’язані руки", – написав Андрющенко.
Над "Азовсталлю" знову видніється величезний стовп диму: відео
Штурм "Азовсталі" в Маріуполі: останні новини
- Захисники Маріуполя тримають оборону у надважких умовах та повній блокаді уже понад 77 днів.
- Попри спроби українського уряду забезпечити зелений коридор для воїнів, серед яких багато поранених, наразі витягнути захисників з "Азовсталі" не вдається.
- У МІноборони заявили, що зараз деблокада Маріуполя військовим шляхом неможлива.
- Проте діяти потрібно якомога скоріше – час коштує нашим героям життя. Вчора, герої опублікували фото поранених захисників – з відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії. Станом на 27 квітня повідомляли про 600 поранених, які потребували негайної медичної допомоги.
- Попри те, що більшість цивільних вдалось евакуювали з "Азовсталі", всередині залишилося ще щонайменше 100 мирних жителів. Евакуація проходила важко і ціною життів українських бійців – 6 травня 3 українських воїнів загинули, ще 6 отримали поранення.
- 3 травня росіяни розпочали штурм "Азовсталі", а 4 травня вже прорвалися на територію заводу. Ввечері 9 травня окупаційні війська Росії, попри "режим тиші", відновили штурм та обстріл "Азовсталі". Протягом дня російська армія нещадно гатили по заводу в Маріуполі. Окупанти здійснили 34 вильоти.
- А в ніч на 11 травня росіяни здійснили 40 повітряних атак – 38 літако-вильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників. Ворог продовжує спроби захопити українську фортецю.
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