Пенсійна реформа в РФ: у Держдумі цинічно порадили росіянам самостійно збирати гроші на пенсію

Перший заступник голови комітету з бюджету і податків російської Держдуми Олександр Ремезков порадив співвітчизникам задуматися над самостійним накопиченням грошей на пенсію ще в молодості.

Про це він розповів в коментарі "Еху Москви".

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Я на пенсію і не розраховував. Намагався побудувати своє життя, забезпечити себе пенсійними накопиченнями. Хоча, як кажуть, чоловік стріляє, а Бог улучає. Я спробую самостійно заробити собі на старість. Раджу зробити це кожному. Як кажуть, на Бога надійся, а сам не зівай,

– заявив російський депутат.

За словами Ремезкова, росіяни в силах створити собі матеріальну базу при правильному плануванні і належних зусиллях.

"Загальносвітова практика. Кожен, хто працює, якщо він не інвалід, то він піклується про свою пенсію. Перевалювати на державу теж складно. Якщо є можливість, то треба подбати про те, щоб створити собі можливості в старості бути забезпеченим і самостійним. Розмір пенсії все одно не вирішує питання життєзабезпечення. Навіть якщо і буде нарахована підвищена пенсія, то це все одно мінімум", – наголосив російський політик.

Нагадаємо, у липні Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян. Раніше уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представника російської опозиції.