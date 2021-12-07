У Пентагоні прагнуть не допустити військового конфлікту через загрозу вторгнення Росії в Україну

У Міноборони США заявили, що докладають усіх зусиль, аби загроза вторгнення Росії в Україну не призвела до військового протистояння. Американська сторона прагне вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

Про те, що Сполучені Штати хочуть, аби вдалося уникнути військового конфлікту, глава Пентагону Ллойд Остін заявив в інтерв'ю виданню.

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США хоче дипломатичного вирішення питання Україна – Росія

Наша мета в обох випадках (в Україні та Тайвані – 24 канал) – розв'язувати проблеми за допомогою дипломатії й не доводити ситуації до військового конфлікту,

– зазначив Остін.

Глава Міноборони США наголосив, що у випадку вторгнення Росії в Україну Вашингтон перекине до Європи додаткові війська, щоб заспокоїти союзників.

США підтримувати союзників по НАТО

"Потреба в зміцненні впевненості наших союзників по НАТО і наших союзників на східному фланзі буде реальною, і США будуть готові надати такі запевнення", – запевнив міністр.

Він додав, що Україна не є членом Альянсу, тому не може отримати захист за 5-ю статтею його статуту. Однак країна отримує військову допомогу від США у вигляді постачання зброї для самооборони та американських військових інструкторів.

З 2014 року військові США регулярно скеровують в Україну для навчання і консультування Збройних сил.

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